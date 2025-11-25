circle x black
Magnini a Belve e il caso doping: "Per Sinner trattamento di favore. Io massacrato"

L'intervista del campione andata in onda su Rai 2 nella puntata di Belve andata in onda martedì 25 novembre

Filippo Magnini - fotogramma/ipa
Filippo Magnini - fotogramma/ipa
26 novembre 2025 | 00.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Sinner ha avuto un trattamento di favore, lo dico con invidia". Con queste parole Filippo Magnini ha commentato, ospite a Belve, le accuse sul caso doping che lo hanno coinvolto nel 2018, facendo un paragone con le recenti accuse rivolte al tennista altoatesino.

"Io ho avuto un trattamento diverso dal suo. Penso che lui sia stato trattato così perché era un'atleta in attività, io invece sono stato trattato come una persona normale accusata di doping", ha detto Magnini, ricordando come Sinner sia stato controllato e scagionato nell'arco di pochi giorni. "Tutti gli atleti dovrebbero essere trattati nello stesso modo", ha aggiunto. "Se la sentenza di Sinner fosse arrivata dopo 2 anni, lui avrebbe perso 2 anni di tornei e non sarebbe stato giusto".

Magnini ha poi commentato il comportamento della stampa in relazione al suo caso: "La stampa è stata corretta nei confronti di Sinner. Sono finito su tutti i giornali e mi hanno accusato di doping, senza accertarsi che fosse vero. Dopo 20 anni di carriera mi aspettavo più rispetto, sono stato massacrato".

I record vinti

Spazio ai suoi successi sportivi e alle 'invidie'. Il campione di nuoto con Francesca Fagnani ha ripercorso i suoi record, a partire da quello conquistato in 48 secondi e 200 primi, celebrato con un tatuaggio sul braccio a forma di corona. "Quando si batte il record poi comincia l'incubo che qualcun altro lo batta", ha osservato Fagnani.

Magnini ha risposto in maniera diretta: "In Italia sì, e dico in italia perché noi siamo un paese invidiosi, nello sport in particolare", ha detto lo sportivo che ha ammesso di essere stato lui stesso invidioso dei successi altrui. "Ho sempre avuto il terrore che qualcun altro mi battesse, una volta che sei in alto puoi solo cadere e molti sperano che tu cada perché la caduta del campione affascina sempre", ha aggiunto.

Il fuoriclasse ha ammesso di averlo sentito spesso su stesso: "Chi spera che tu fallisca, ti guarda sempre più attentamento di quelli che sperano che tu vinca".

