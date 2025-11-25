circle x black
Filippo Magnini e Federica Pellegrini - fotogramma/ipa
25 novembre 2025 | 10.54
Botta a risposta… a colpi di vasche? Filippo Magnini a Belve, nella puntata in onda oggi su Raidue, si toglie un sassolino dalla scarpa e Federica Pellegrini, chiamata in causa dall'ex compagno e collega, nella notte pubblica una storia su Instagram che sembra proprio una replica. Ospite di Belve nell’intervista che andrà in onda stasera martedì 25 novembre, l’ex nuotatore oggi concorrente di Ballando con le stelle è tornato a parlare della sua relazione con la Divina, una storia chiusa nel 2017 ma che conserva ancora malumori. Le sue parole hanno riacceso i riflettori su un capitolo, personale e professionale, che continua a far discutere a distanza di anni.

“È stato un amore importante?”, ha chiesto Francesca Fagnani. “Un amore molto travagliato, ad oggi direi più no che sì. Non si è rivelata la persona che pensavo. Una storia che non mi ha lasciato un bel ricordo”, ha confessato Magnini.

Le anticipazioni di Magnini a Belve hanno scatenato un dibattito social. Federica Pellegrini non ha reagito in maniera esplicita. Sul suo profilo Instagram, però, è comparsa una storia che - pur senza riferimenti diretti - sembra proprio la risposta. Un laconico "No vabbè", accompagnato da due emojii di risata, per liquidare la questione con tono ironico.

Già ospite a Verissimo, Filippo Magnini aveva ricordato la fine della sua precedente relazione (ggi è sposato, dal 2021, con l'ex velina Giorgia Palmas) con Pellegrini spiegando che era stata proprio lei a prendere la decisione: “È stata una bella storia, durata tanto, in anni importanti. Lei non era più sicura dell’amore. Mi ha lasciato lei. Ho sofferto molto, adesso ho girato pagina, è finita“.

A mettere benzina sul fuoco è stata un'altra dichiarazione di Magnini a Belve, considerata da molti utenti come un'ulteriore frecciatina rivolta a Federica Pellegrini. Parlando dell'indagine per doping, Magnini ha rivelato: "Ero la pedina attaccabile. Penso per non far uscire altri nomi di atleti, puliti come me, ma atleti che solo il nome messo sul giornale dava fastidio, sicuramente è stato detto a lui che non è più atleta potete sfondarlo" e ha aggiunto: "Hanno calcato molto il mio nome per non toccarne altri". E alla domanda di Fagnani su chi sono i nomi, Magnini ha preferito non dirlo "Nomi di atleti importanti del nuoto e anche di altre discipline", la sua risposta.

