circle x black
Cerca nel sito
 

Manuel Bortuzzo, la rinascita dopo la sparatoria: "Ho imparato a essere debole"

L'atleta paralimpico è stato ospite oggi nel salotto di Mara Venier

Manuel Bortuzzo - fotogramma/ipa
Manuel Bortuzzo - fotogramma/ipa
22 febbraio 2026 | 15.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

A sette anni dalla sparatoria che nella notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019 lo ha ferito gravemente rendendolo paraplegico, Manuel Bortuzzo ha ripercorso ospite oggi a Domenica In il suo cammino di rinascita.

"Non è mai cambiata la convinzione di riuscire a farcela. Non avrei mai pensato di riuscire a fare tutte queste cose e di farle così bene. Negli ultimi sette anni ho vissuto davvero tanto", ha confidato. Una trasformazione personale e profonda, maturata attraversando il dolore: "Ho accolto il dolore, ho avuto cura di quel dolore. Mi piace pensare di aver imparato a essere debole: è il primo passo per superare tutto. Mostrare il dolore e renderlo umano. C’è tanta sofferenza, un buio da attraversare. Mi sono fatto travolgere, e nei momenti in cui mi serviva quella forza mi ha aiutato essere così".

Fondamentale il sostegno della famiglia e degli amici, presenza costante in un percorso segnato da tanta determinazione: "Tutte le persone che mi sono state accanto mi hanno aiutato", ha sottolineato l’atleta paralimpico.

Bortuzzo ha conquistato la medaglia di bronzo alle Paralimpiadi di Giochi Paralimpici di Parigi 2024, coronando un sogno che sembrava distrutto dopo quella sparatoria: "È una vita che rincorro questo sogno. Lo avevo immaginato in un modo ed è stato distrutto. In due anni e mezzo l’abbiamo preparata, mi alleno ancora tutti i giorni".

E dopo Parigi, una nuova sfida. L’atleta ha deciso di affiancare al nuoto un altro sport, il golf. Bortuzzo ha una routine e la rispetta ogni giorno: palestra al mattino, vasca nel pomeriggio e poi il golf. Altra sua grande passione: il pianoforte. "Prendo lezioni perché mi piace la musica classica, un mio sogno che maturo giorno dopo giorno".

Oggi Manuel Bortuzzo ha ritrovato la serenità anche sentimentalmente. È impegnato con Serena: "Ci siamo conosciuti a una festa. È stato un amore a prima vista, ci siamo da subito legati come se ci conoscessimo da sempre".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
manuel bortuzzo domenica in
Vedi anche
Sanremo 2026, Max Pezzali lancia ‘The Party Boat’ - Video
News to go
In Italia vola la Pet economy, +76% in 10 anni
Sanremo 2026, tra folla e misure di sicurezza cresce l’attesa
News to go
Tutti pazzi per i cibi locali, sempre più italiani fanno la spesa direttamente dai produttori
Dazi, Patuelli: "Decisione Corte Usa non è fine storia ma passaggio itinerario complesso" - Video
News to go
Lavoro, a febbraio 424mila contratti programmati dalle imprese
News to go
Porto d'armi per forze dell'ordine fuori servizio: la circolare del Viminale
Casa, Nomisma: "Solo il 35,8% degli italiani ritiene proprio reddito sufficiente per spese essenziali"
Decreto Bollette, Pichetto: "Aperti a miglioramenti strada facendo se necessari"
News to go
Romania, trovato in una grotta batterio di 5mila anni fa
News to go
Btp Valore, in arrivo una nuova emissione a marzo
News to go
Migranti, passaggio irregolari alla frontiera di Ventimiglia: blitz polizia italiana e francese


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza