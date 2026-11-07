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Manuela Moreno, la confessione a Ballando: "Ho buttato l'abito da sposa del matrimonio mai celebrato"

La giornalista ha raccontato un episodio doloroso legato al suo passato

Manuela Moreno - Ballando con le stelle
Manuela Moreno - Ballando con le stelle
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07 novembre 2026 | 22.15
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

Manuela Moreno si è lasciata andare a una confessione personale e dolorosa prima della performance a ‘Ballando con le stelle’, ripercorrendo un capitolo del suo passato: un matrimonio mai celebrato "sfumato a soli tre giorni dalle nozze". La giornalista ha raccontato la sofferenza vissuta in quel periodo e l’incapacità di riuscire ad andare avanti, tanto da conservare per vent'anni il suo abito da sposa nell'armadio. Questo fino a poche settimane fa, quando poi ha trovato il coraggio di liberarsene.

"L'ultimo strappo l'ho fatto due settimane fa, quando ho aperto l'armadio e ho rivisto il mio vestito da sposa. Ho preso una busta, l'ho infilato dentro e l'ho fatto fuori. Era un blocco, il blocco di un sogno infranto, un sogno che non ho mai condiviso appieno. Era un simbolo: è stata una liberazione averlo fatto fuori". Moreno ha raccontato quanto accaduto a tre giorni dalle nozze: "Il vestito era pronto, il matrimonio pure e poi è sfumato tutto, per una serie di vicissitudini. Ho dovuto avvisare tutti gli invitati e ricomprare tutti i regali di nozze per restituire i soldi. È stato scioccante per me, mi ha mandato fuori di testa".

Un dolore che, ha ammesso la giornalista, ha lasciato tante cicatrici: "C'è stata tanta sofferenza. Tante cicatrici che ho imparato a curarmi da sola. Ho fatto una vita di sacrifici. Probabilmente la mancanza di un figlio non me la compenserà mai niente". Infine, ritorna all’addio dell’abito: "In quell'armadio quel vestito è rimasto vent'anni e, dopo tre settimane di Ballando, è arrivato il momento di buttarlo".

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