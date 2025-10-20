Ieri sera auguri anche nel corso di 'Che tempo che fa'
Nata il 20 ottobre 1950, Mara Venier compie oggi 75 anni. Per l'occasione su Instagram ha pubblicato una sua foto e si è dedicata un pensiero: "Auguri ragazza". Sotto il post (un primo piano con capelli al vento, occhiali da sole e sciarpa viola) una valanga di auguri alla 'zia d'Italia', da parte dei fan ma anche dei colleghi del mondo dello spettacolo. Da Carlo Conti a Sabrina Ferilli, da Paola Iezzi a Filippa Lagerback in tantissimi le mandano abbracci, auguri e pensieri pieni di affetto.
Ieri sera Mara Venier aveva partecipato anche al tavolo di 'Che tempo che fa', ricevendo a mezzanotte gli auguri a sorpresa di Renzo Arbore. Su Instagram aveva poi mostrato ai follower il piccolo rinfresco dietro le quinte per festeggiare negli studi del programma sul Nove.