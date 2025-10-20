circle x black
Mara Venier compie 75 anni, il mondo dello spettacolo fa gli auguri alla 'zia d'Italia'

Ieri sera auguri anche nel corso di 'Che tempo che fa'

Mara Venier - Ipa
20 ottobre 2025 | 12.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Nata il 20 ottobre 1950, Mara Venier compie oggi 75 anni. Per l'occasione su Instagram ha pubblicato una sua foto e si è dedicata un pensiero: "Auguri ragazza". Sotto il post (un primo piano con capelli al vento, occhiali da sole e sciarpa viola) una valanga di auguri alla 'zia d'Italia', da parte dei fan ma anche dei colleghi del mondo dello spettacolo. Da Carlo Conti a Sabrina Ferilli, da Paola Iezzi a Filippa Lagerback in tantissimi le mandano abbracci, auguri e pensieri pieni di affetto.

Ieri sera Mara Venier aveva partecipato anche al tavolo di 'Che tempo che fa', ricevendo a mezzanotte gli auguri a sorpresa di Renzo Arbore. Su Instagram aveva poi mostrato ai follower il piccolo rinfresco dietro le quinte per festeggiare negli studi del programma sul Nove.

