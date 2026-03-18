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Maria De Filippi a sorpresa al concerto di Gigi D'Alessio, poi l'annuncio: "E' il nuovo giudice di Amici"

L'annuncio è avvenuto ieri sera, durante la prima delle due date sold out del cantante nella Capitale

Gig D'Alessio e Maria De Filippi - Fotogramma /Ipa
Gig D'Alessio e Maria De Filippi - Fotogramma /Ipa
18 marzo 2026 | 10.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dopo le indiscrezioni, arriva l'ufficialità direttamente da Maria De Filippi. La conduttrice è salita a sorpresa sul palco del concerto di Gigi D'Alessio al Palazzo dello Sport di Roma per annunciare la sua partecipazione come giudice al serale di "Amici". L'annuncio è avvenuto ieri sera, durante la prima delle due date sold out del cantante nella Capitale.

La conduttrice si è presentata sul palco con una felpa del talent show, simbolo della "convocazione". "Sono venuta per portarti una cosa", ha esordito per poi rivelare al pubblico: "Gigi sarà un giudice del serale di Amici". L'annuncio è stato accolto da un boato del pubblico. Immediata e ironica la replica del cantante: "Ah, non allievo?". "No, allievo no ma giudice sì", ha concluso De Filippi, ufficializzando così il ruolo.

D'Alessio quindi sarà uno dei 4 giudici del Serale di 'Amici 25' che prenderà il via sabato 21 marzo in prima serata su Canale 5. Gli altri giurati, dovrebbero essere Alessandro Cattelan (che proprio ieri ha postato sui social un video ironico girato nello studio di 'Amici'), Elena D'Amario e Cristiano Malgioglio.

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Amici De Filippi D'Alessio Canale 5
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