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Martina Colombari racconta in tv la diastasi addominale: "Può succedere, nessuna tragedia"

Intervenendo a La Volta Buona su Rai 1 ha spiegato: "Volevo mostrarlo proprio per dire che può succedere dopo il parto ma non facciamone una tragedia"

Martina Colombari a La Volta Buona - (X)
Martina Colombari a La Volta Buona - (X)
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05 novembre 2026 | 16.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Per me non è un problema, non mi dà fastidio, non è un handicap. Esteticamente non è bellissima perché non avrò mai l'addome piatto". Martina Colombari ha raccontato nella puntata di oggi de La Volta Buona su Rai 1 la diagnosi di diastasi addominale, che più volte aveva mostrato anche nei suoi video social. "Mi è rimasta dopo la gravidanza: ho un buco qui in mezzo, ci passa una mano", aveva spiegato in uno dei filmati condivisi su Instagram.

Per Martina Colombari si è trattato di una diastasi minima. "Quando diventa un problema serio, che crea ernie e dolori allora è un altro discorso". Poi, il messaggio per rassicurare: "Volevo mostrarlo proprio per dire che può succedere dopo il parto ma non facciamone una tragedia". Lei ha risolto senza ricorrere ad alcun intervento perché - ha aggiunto - "l'operazione è molto pericolosa, vanno a intervenire dal taglio dell'operazione cesarea, va messa una retina".

Le ha fatto eco, confermando quanto dichiarato, anche il professor Pietro Lorenzetti: "La diastasi dà dolori alla schiena, sempre crescenti, disturbi digestivi. Ma indietro non torna".

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