Martina Nasoni chi è, a Verissimo la storia de 'la ragazza dal cuore di latta'

L'ex concorrente del Grande Fratello nel salotto di Silvia Toffanin

Martina Nasoni - fotogramma/ipa
Martina Nasoni - fotogramma/ipa
22 novembre 2025 | 07.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Oggi, sabato 22 novembre, sarà ospite a Verissimo, Martina Nasoni, la "ragazza dal cuore di latta". La vincitrice del Grande Fratello del 2019, affetta da una grave patologia cardiaca, nei mesi scorsi, è stata sottoposta a un trapianto di cuore, e oggi racconterà la sua storia nel salotto di Silvia Toffanin.

Martina Nasoni, chi è

Martina Nasoni ha emozionato il pubblico quando, raccontò la sua battaglia contro una cardiomiopatia per la prima volta durante la sua partecipazione al reality show di Canale 5. La sua storia ispirò anche il singolo sanremese 'La ragazza con il cuore di latta', scritto da Irama.

Lo scorso agosto, la ragazza ha raccontato sui social di essersi sottoposto a un trapianto di cuore: "Il mio grazie più grande va a chi mi ha donato il cuore".

"In questi giorni sto toccando con mano la fragilità e la forza della vita", aveva scritto Martina, in un lungo post condiviso su Instagram, e prima di ogni cosa aveva ringraziato l'equipe di medici dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per "aver guidato questo viaggio con competenza e cuore".

Martina ha definito il suo percorso un vero e proprio "miracolo". Parole piene di gratitudine quelle che l'ex gieffina aveva dedicato al suo donatore: "Non conosco il tuo nome, ma porto la tua storia dentro di me. Il tuo addio è diventato il mio inizio: una morte che ha acceso una vita. A te e alla tua famiglia, che nel dolore ha scelto la generosità, devo ogni battito. Prometto di onorare questo dono: vivrò con gratitudine, cura, rispetto. Ogni passo che farò, ogni risata che tornerà, ogni traguardo che arriverà, saranno anche tuoi".

Martina aveva annunciato di non essere pronta a tornare sui social con assidua frequenza: "Il percorso è ancora lungo, ma voi tutti, sappiate, che state illuminando il mio cammino. Vi ringrazio e vi abbraccio immensamente”.

