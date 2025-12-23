circle x black
Marvel, ecco il primo trailer di 'Avengers: Doomsday'. E c'è un ritorno

Rilasciato il primo teaser dell'attesissimo film

'Avengers: Doomsday' - X
23 dicembre 2025 | 16.31
Redazione Adnkronos
L'attesa è (quasi) finita. La Marvel ha rilasciato oggi, martedì 23 dicembre, il primo teaser trailer di 'Avengers: Doomsday', l'attesissimo film che continuerà la saga dei supereroi dopo il successo di 'Infinity War' ed 'Endgame'. La pellicola sarà diretta dai fratelli Joe e Anthony Russo e uscirà nelle sale cinematografiche il 18 dicembre 2026 con un cast stellare.

Il primo teaser del film dà già una notizia che i molti fan Marvel attendevano con ansia: Chris Evans tornerà a vestire i panni di Capitan America. È direttamente il filmato a rivelarlo, inquadrando l'attore mentre culla quello che, con ogni probabilità, è suo figlio: "Steve Rogers tornerà", è stato il messaggio condiviso dalla Marvel e che sconfessa un po' quanto visto al termine di 'Endgame'.

Quello di Evans, in ogni caso, non sarà l'unico ritorno 'stellare'. Da tempo infatti si conosce l'identità del cattivo della storia, Victor Doom, il dottor Destino, che sarà interpretato da Robert Downey Jr, attore che ha vestito per anni i panni di Iron Man.

