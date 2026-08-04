E' morta all'età di 82 anni Mary Egida Rivera, attrice filippina conosciuta dal grande pubblico per aver interpretato la 'Lola' - termine in lingua tagalog che significa 'nonna' - del personaggio di Ned Leeds, interpretato da Jacob Batalon, nel film 'Spider-Man: No Way Home' (2021). Secondo quanto riportato nel necrologio della famiglia, Rivera si è spenta il 15 aprile a Honolulu, nelle Hawaii, dove viveva, ma la notizia è stata diffusa solo in queste ultime ore dal sito hollywoodIano Tmz.

Nata il 2 giugno 1943 a Iloilo, nelle Filippine, Mary Rivera aveva dedicato gran parte della sua vita all'attività missionaria cristiana, prima di prendere parte alla sua esperienza cinematografica più importante. Il ruolo nel blockbuster Marvel del 2021 rappresentò per lei uno dei traguardi più significativi della sua vita, come hanno ricordato i familiari. Secondo quanto riferito da un familiare al sito Tmz, l'attrice era stata colpita da un ictus ed era stata successivamente mantenuta in vita con supporto artificiale. La stessa fonte ha sottolineato come Rivera fosse "estremamente orgogliosa" della partecipazione a "Spider-Man: No Way Home", considerandola una delle soddisfazioni più grandi della sua carriera. Nel film, Mary Rivera compare in una delle scene più ricordate della pellicola, accanto allo Spider-Man interpretato da Andrew Garfield, a Ned e a MJ, interpretata da Zendaya. Il suo ingresso interrompe un momento di forte tensione narrativa: attraverso la traduzione del nipote, chiede infatti all'Uomo Ragno di arrampicarsi sul soffitto per rimuovere una ragnatela da un angolo della stanza, regalando al pubblico uno dei momenti più leggeri e divertenti del film. (di Paolo Martini)