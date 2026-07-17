circle x black
Cerca nel sito
 

Massimo Ceccherini, debito da gioco d'azzardo sanato grazie ad amico 'misterioso'

L'attore aveva accumulato un debito da un milione e 400mila euro a causa della ludopatia

Massimo Ceccherini - Ipa/Fotogramma
Massimo Ceccherini - Ipa/Fotogramma
17 luglio 2026 | 17.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un debito milionario salvato da un amico misterioso. Oggi, venerdì 17 luglio, il Tribunale di Firenze ha giudicato risolto il buco finanziario dell'attore Massimo Ceccherini, dando il via libera a un "piano di rientro eccezionale". L'attore aveva accumulato un milione e 400mila euro in anni di gioco d'azzardo. Una vera e propria dipendenza che aveva portato Ceccherini sul lastrico, salvo l'intervento di un amico.

Secondo quanto riportato da Il Corriere fiorentino, l'uomo, la cui identità rimane misteriosa, ma che è stato 'catalogato' dai giudici come "un caro amico dell'attore", ha firmato un assegno da 300mila euro, che ha di fatto sanato l'enorme debito con fisco e creditori. Ceccherini si era appellato al "concordato minore con assuntore", strumento che permette a professionisti in sovra-indebitamento di saldare grazie a una terza persona.

Il resto del debito infatti sarà risanato con 500 euro mensili che l'attore verserà all'Agenzia delle Entrate per i prossimi quattro anni.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
massimo ceccherini ceccherini debiti ceccherini gioco azzardo
Vedi anche
Bandecchi e la frase sessista in Consiglio comunale: "Appoggio le mani da altre parti quando mi piace una donna"
News to go
Pet food, previsto boom nel 2034: crescita 48% e 200 miliardi - Video
Tornado in Francia, la furia devastatrice filmata da un automobilista
La storia di Giulia Cecchettin diventa un film, il trailer di 'Se domani non torno'
Paolo Borsellino, il ricordo della figlia Lucia: "A volte anche la memoria è stata divisiva" - Video
Canada, intrappolati nel treno avvolto dalle fiamme: il video girato dalla cabina di guida
Saman, nella nuova docu-serie gli audio originali della ragazza - Video
News to go
Bonus sociale rifiuti, cos'è e a chi spetta
L'annuncio choc del segretario Usa alla Difesa: "Terapie per aumentare testosterone ai soldati"
Crollo ponte Morandi, prima sentenza dopo 8 anni e 284 udienze - Videonews dalla nostra inviata
Sharon Stone a Trump: "La dignità non è un algoritmo, sii la persona di cui una madre andrebbe fiera"
La strana coppia, Sharon Stone e Romano Prodi in Campidoglio tra sorrisi e complicità


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza