L'attore aveva accumulato un debito da un milione e 400mila euro a causa della ludopatia

Un debito milionario salvato da un amico misterioso. Oggi, venerdì 17 luglio, il Tribunale di Firenze ha giudicato risolto il buco finanziario dell'attore Massimo Ceccherini, dando il via libera a un "piano di rientro eccezionale". L'attore aveva accumulato un milione e 400mila euro in anni di gioco d'azzardo. Una vera e propria dipendenza che aveva portato Ceccherini sul lastrico, salvo l'intervento di un amico.

Secondo quanto riportato da Il Corriere fiorentino, l'uomo, la cui identità rimane misteriosa, ma che è stato 'catalogato' dai giudici come "un caro amico dell'attore", ha firmato un assegno da 300mila euro, che ha di fatto sanato l'enorme debito con fisco e creditori. Ceccherini si era appellato al "concordato minore con assuntore", strumento che permette a professionisti in sovra-indebitamento di saldare grazie a una terza persona.

Il resto del debito infatti sarà risanato con 500 euro mensili che l'attore verserà all'Agenzia delle Entrate per i prossimi quattro anni.