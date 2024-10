Massimo Piparo dirige Conticini e Iacchetti: "Coppia di fatto nel musical 'Tootsie'"

"Sentivo che c'era della chimica tra loro. Perfettamente aderenti al ruolo, una straordinaria trovata. Con Paolo Conticini e Enzo Iacchetti ho creato in fondo una coppia di fatto 'artistica'. Paolo, poi, è la risposta italiana a Dustin Hoffman". Massimo Romeo Piparo presenta la sua ultima fatica, il musical 'Tootsie', tratto dal famoso film del 1982 di Sydney Pollack con l'indimenticabile interpretazione di Dustin Hoffman, con Paolo Conticini e Enzo Iacchetti nei ruoli principali. Debutto del tour al Teatro Lyrick di Assisi il primo novembre per poi proseguire alla volta di Milano (Teatro Manzoni, dal 26 dicembre), Roma (Teatro Sistina, dal 13 febbraio 2025), Napoli, Bari, Udine, Trento, Genova, Varese, Bologna, Reggio Emilia, Firenze, Torino. Le coreografia dello spettacolo, con un cast di giovanissimi interpreti, sono firmati da Roberto Croce.

"Una straordinaria commedia degli anni '80 - prosegue Piparo- Grandi storie attinte dalla realtà che toccano temi attuali, sessismo, patriarcato, identità, la confusione tra l'essere e l'apparire, sempre rappresentati con tocchi di leggerezza, di ironia, di assoluta comicità, accompagnati dall'ineguagliabile forza della musica. Lo spettacolo è anche una critica caustica e pungente al mondo dello showbusiness, ma anche un inno alle donne, al femminismo, alla femminilità", prosegue il regista, alla guida del Teatro Sistina di Roma, che ha curato per l'occasione anche l'adattamento dell'opera che per la prima volta, direttamente da Broadway, viene rappresentato in Europa.

Paolo Conticini spiega che 'Tootsie' è una vera e propria sfida nel doppio ruolo uomo- donna. "La vera difficoltà? -scherza l'attore - Camminare sui tacchi. E' stimolante confrontarsi con un ruolo di donna, con le mille sfaccettature della nostra personalità. E poi, lo confermo, nel mondo se c'è una cosa bella sono le donne". Una coppia affiatata, quella composta da Paolo Conticini e Enzo Iacchetti. "Enzino è un uomo dal cuore grande, divertente, ha sempre un'attenzione per tutti", continua Conticini. Sente la responsabilità del suo nuovo ruolo nella trasposizione teatrale di 'Tootsie'? " Nessun paragone con il grande Dustin Hoffman, impossibile- risponde Contini - avrei già perso in partenza".

'Tootsie' racconta la storia di Michael Dorsey, un bravo attore che non riesce a mantenere un lavoro. Disoccupato e avvilito decide di fare un ultimo disperato tentativo, presentarsi ad un provino travestito da donna. Peccato che poi si innamorerà di una collega e dovrà scegliere... la gloria, il successo, l'amore. L'happy end è assicurato.

"Ho sempre avuto una grande passione per il musical - aggiunge Enzo Iacchetti, che vestirà i panni di Jeff - e amo profondamente il teatro, per me è come una famiglia...quella che non ho. Solo una partecipazione, la mia al musical, comica, come nel mio genere, ma ho accettato volentieri, perché, come diceva un grande, non ci sono piccole parti, ma solo piccoli attori. Mi commuove lavorare con le nuove generazioni - prosegue Iacchetti- mi trasmettono la passione, ma soprattutto mi fanno sentire più giovane. Sono stato giovane anch'io e all'inizio non è stato facile. E condividere con loro il mio successo di tanti anni è solo un onore e poi in fondo parliamo lo stesso linguaggio. Bisogna sempre avere fiducia nel proprio talento. E' il messaggio di 'Tootsie' - conclude- 'mai mollare, mai arrendersi quando si ha talento e quando si ama la propria passione'".