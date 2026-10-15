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Mauro Pagani torna con il nuovo album 'Tutto è già qui'

Esce domani in cd e vinile il disco di inediti, in occasione dei festeggiamenti per l'80esimo compleanno

Mauro Pagani torna con il nuovo album 'Tutto è già qui'
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15 ottobre 2026 | 17.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

In occasione dei festeggiamenti per l'80esimo compleanno si aggiunge un nuovo tassello all'importante carriera artistica di Mauro Pagani: venerdì 16 ottobre esce per Bmg il nuovo album di inediti 'Tutto è gia qui'. Composto da 10 brani caratterizzati da una grande ricerca sonora e testuale, il disco racconta un percorso intimo e personale, in cui Mauro si interroga sulla persona che è stato, su ciò che ha raggiunto e su ciò che sarà: una sorta di summa della sua esperienza artistica e umana fino a oggi. L'album sarà pubblicato esclusivamente in formato fisico: cd digipack e vinile bianco, in edizione limitata e numerata, con cover alternativa e una foto autografata da Mauro Pagani all’interno.

"Tutto è già qui' è un diario intimo ed essenziale, aperto al mondo - afferma Mauro Pagani - Scriverlo ha significato, fare i conti con la mia storia, riscoprire la forza dei legami resistenti alle tempeste degli anni. Avevo il bisogno di narrare le mie umane vulnerabilità, il mio amore per la vita. Celebro il traguardo dei miei ottant'anni trasformando le canzoni in uno specchio dell'esistenza. Il mio bisogno di scavare nei sentimenti profondi dell'animo umano, esplorando la nostalgia, l'amore, l'amicizia e la fragilità del tempo. Non mancano i bilanci personali, ho scelto una narrazione trasparente che mette sullo stesso piano le vittorie e le sconfitte". Figura centrale della musica italiana, polistrumentista, compositore e produttore tra i più stimati, dagli esordi con la Pfm - Premiata Forneria Marconi allo storico sodalizio con Fabrizio De André, fino all’approdo al cinema con le colonne sonore, Mauro Pagani torna con il sesto album in studio della sua carriera, dopo l’ultimo progetto discografico di inediti, Domani, pubblicato nel 2003, aggiungendo così un nuovo tassello alla sua sessantennale carriera artistica.

Anticipato da 'Tutto mi manca', l’album contiene altri due brani inediti, presenti nel film documentario 'Andando dove non so. Mauro Pagani, una vita da fuggiasco', diretto da Cristiana Mainardi e prodotto da Lumière & Co. e Luce Cinecittà, in collaborazione con Rai Documentari. Mauro Pagani presenterà il nuovo album Tutto è già qui in una serie di appuntamenti, con un calendario in continuo aggiornamento. Il 24 ottobre, alle ore 16.00, sarà al Novegro Vinile Expo, presso il Parco Esposizioni Novegro (Via Novegro, 20054 Segrate – Mi), in dialogo con la giornalista Marta Cagnola (Radio 24), per condividere storie e aneddoti legati alla realizzazione del disco, incontrare i fan e firmare le copie dell’album, con priorità ai possessori di Tutto è già qui. Il 24 novembre, alle 18.30, racconterà il disco presso Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini (Viale dei Giusti della Farnesina 6, 00135 Roma), mentre il 26 novembre, alle ore 21.00, sarà al Teatro Le Muse (Via Umberto I 2, 15030 Terruggia – Al).

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album Tutto è già qui 80esimo compleanno Bmg cd vinile
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