Max Angioni torna con doppio tour, da aprile gli spettacoli 'Reunion' e 'Fingersi morti'

Dopo il successo dei suoi primi due spettacoli, 'Miracolato' e 'Anche meno', Max Angioni torna sui palcoscenici italiani con un progetto inedito: un doppio tour parallelo, al via il 6 aprile 2027, che lo vedrà protagonista di due show, 'Reunion' e 'Fingersi morti', per mostrare due diverse sfaccettature della sua comicità. Il primo, della durata di 90 minuti, si intitola 'Reunion'. Nessun ritorno alle origini, nessuna rimpatriata tra vecchi componenti: Max Angioni, del resto, è uno solo. Tutto parte da una riflessione sulla grottesca attualità quotidiana, utilizzandola come punto di partenza per aprire le porte della propria memoria, provando a rispondere alla domanda che attraversa l'intero spettacolo: che senso ha questa vita?

"In questa epoca di grande incertezza è normale che una persona sia spaventata e senza una direzione, o almeno così mi sento io - dice Max Angioni -. E ho capito che quando si è in mezzo alla tempesta è molto importante aggrapparsi a qualcosa, per non sprofondare. Reunion è l’invito ad aggrapparsi a sé stessi, a ricongiungersi con quello che siamo davvero, per affrontare con più sicurezza questi tempi complessi". I biglietti per 'Reunion' saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle 11 di venerdì 6 novembre. Per accedere alla presale My Live Nation basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle 11 di lunedì 9 novembre. Di tutt’altro tenore è il secondo spettacolo, 'Fingersi morti': un appuntamento di 60 minuti, in uno spazio più raccolto e riservato a un pubblico adulto (l’ingresso sarà permesso dai 16 anni in su), con posti limitati e una regola imprescindibile: niente telefoni. Qui Max Angioni si presenta senza freni, aprendo le porte del suo universo più irriverente e imprevedibile.

Il titolo trae ispirazione dalla strategia di sopravvivenza dell’opossum che, di fronte a un pericolo dal quale non può fuggire, sceglie di fingersi morto. Allo stesso modo, davanti a una realtà sempre più grottesca e minacciosa, Max individua nella possibilità di essere pienamente sé stesso, senza filtri né censure, la propria via di fuga: uno spazio di assoluta libertà, riservato a un pubblico adulto, in cui affrontare anche gli argomenti più sensibili senza preoccuparsi troppo delle conseguenze. 'Fingersi morti' andrà in scena in alcune città selezionate in cui sarà prevista una doppia programmazione con entrambi gli spettacoli. In queste occasioni, per consentire lo svolgimento di entrambi gli appuntamenti, 'Reunion' inizierà alle 20.30 e a seguire, in seconda serata, 'Fingersi morti'.I biglietti per 'Fingersi morti' saranno disponibili in vendita generale a partire dalle 11 di lunedì 9 novembre. Info su www.livenation.it