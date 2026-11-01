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Michael Mann si spara accidentalmente a una gamba in un poligono, il regista ricoverato in ospedale

Il cineasta americano 83enne, quattro volte candidato agli Oscar, è stato curato dopo un colpo partito mentre riponeva l'arma nella fondina durante un'esercitazione in un poligono di tiro

Micahel Mann - (Ipa)
Micahel Mann - (Ipa)
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01 novembre 2026 | 18.53
Paolo Martini
LETTURA: 2 minuti

Incidente con un'arma da fuoco per il regista statunitense Michael Mann, 83 anni, ricoverato sabato 31 ottobre in un ospedale di Los Angeles. Mann si è ferito accidentalmente a una gamba durante una sessione di tiro in un poligono autorizzato della città californiana. Il cineasta, quattro volte candidato agli Oscar, ha riportato lesioni superficiali e si trova in condizioni stabili.

Secondo quanto riferito da un portavoce del regista a 'The Hollywood Reporter', l'arma sarebbe esplosa accidentalmente mentre si trovava nella fondina. "Sabato, in un poligono di tiro, un'arma ha accidentalmente esploso un colpo mentre era nella fondina, provocando una ferita superficiale al regista Michael Mann. È stato curato e sarà dimesso", ha dichiarato il rappresentante.

La polizia di Los Angeles ha confermato di essere intervenuta intorno alle 16 di sabato al The Range di Los Angeles, in seguito a una segnalazione di colpi d'arma da fuoco. Gli accertamenti degli agenti hanno stabilito che si è trattato di un incidente. Mann è stato quindi trasportato in un ospedale della zona in condizioni stabili. Secondo quanto riportato dal sito Tmz, il regista si sarebbe ferito mentre cercava di riporre la pistola nella fondina durante un'esercitazione al bersaglio. Mann, stando alle fonti citate dai media americani, pratica il tiro a segno da diversi decenni.

L'incidente arriva in una fase importante della carriera del regista, attualmente impegnato nella pre-produzione di 'Heat 2', seguito del celebre film poliziesco del 1995 con Al Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer e Jon Voight. Al progetto sarebbero associati, tra gli altri, Leonardo DiCaprio, Stephen Graham e Christian Bale. Considerato uno dei principali autori del cinema americano contemporaneo, Mann ha diretto film come 'Strade violente' (1981), 'Manhunter - Frammenti di un omicidio' (1986), 'L'ultimo dei Mohicani' (1992), 'Alì' (2001), 'Miami Vice' (2006), 'Nemico pubblico' (2009) e 'Ferrari' (2023). Nel corso della sua carriera ha ottenuto quattro candidature agli Academy Awards, tra cui quelle per la regia, il miglior film e la sceneggiatura non originale per 'The Insider - Dietro la verità' (1999), oltre alla candidatura come produttore per 'The Aviator' (2004) di Martin Scorsese. (di Paolo Martini)

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