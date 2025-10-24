Milano, nayt al Forum di Assago tra radici rap e vena cantautorale

Dopo aver conquistato il pubblico del Palazzo dello Sport di Roma il 23 ottobre con uno show intenso, autentico e carico di emozione – il suo primo in un palasport – nayt è pronto a replicare domani all’Unipol Forum di Milano. Un live che racconta ogni sfumatura del suo universo musicale: dalle radici rap fino alla sua vena più intima e cantautorale.

Un concerto suonato dal vivo, in cui basso, batteria e tastiere costruiscono un sound solido e pulsante, mentre la voce di nayt si muove con naturalezza tra ritmo e melodia. La chitarra alterna arpeggi e tagli decisi, tessendo un dialogo costante con la parola. Sul palco, nayt crea uno spazio condiviso, potente e viscerale, in cui migliaia di voci si riconoscono nelle sue parole. “Quando ho sentito le vostre voci sono quasi commosso - ha detto con la voce carica di emozione durante il live romano –. Questo è un traguardo importante, non tanto per i numeri, quanto per come ci siamo arrivati, passo dopo passo, anno dopo anno”.

La scaletta

Una scaletta densa, oltre 30 brani che attraversano tutta la sua carriera, alternando un rap tagliente a momenti di pura espressività cantautorale. Accompagnato da una band di altissimo livello – Walter Babbini (chitarre), Danilo Menna (batteria), Valerio Smordoni (direzione musicale, piano e tastiere) e Stefano Rossi (basso) – nayt offre uno show elegante e potente, in cui ogni dettaglio sonoro è curato e restituito con autenticità.

Il concerto di Roma è stato anche l’occasione per ascoltare dal vivo per la prima volta ‘Un uomo’ (Columbia Records / Sony Music Italy), il nuovo brano con cui l’artista torna a condividere la propria musica, spinto dalla ricerca di una domanda tanto semplice quanto universale: “Com’è che si fa a essere un uomo?”. Il brano, prodotto da Zef, è un racconto intimo di smarrimento e ricerca di sé, costruito su un sound cupo e ipnotico nel quale nayt esplora i confini tra realtà e finzione, restituendo con la sua scrittura nitida e sincera l’immagine complessa e fragile dell’essere umano. È online anche il video ufficiale, diretto da Giulio Rosati (Creative Direction & Executive Production: deep qulture; produzione: Borotalco.tv). nayt, tra i cantautori più introspettivi della sua generazione, capace con la sua scrittura di dare voce a fragilità e inquietudini a cui spesso si fa fatica dare forma, in questo brano si ritrova a scavare ancora più in profondità utilizzando la sua arma più potente, le parole.