Minieri, Martelli e Zilioli il 18 dicembre in concerto a Varsavia

L’evento si tiene nell’ambito di Suono Italiano, progetto promosso da tanti anni dal Cidim
Giovedì 18 dicembre, presso l’Istituto Italiano di Cultura di Varsavia, si terrà un concerto speciale che ha come protagonisti il soprano Sara Minieri, il tenore Lorenzo Martelli e il pianista Alessandro Zilioli. L’evento si tiene nell’ambito di 'Suono Italiano', progetto promosso da tanti anni dal Comitato Nazionale Italiano Musica (Cidim) e viene organizzato grazie al sostegno dell’Istituto Italiano di Cultura di Varsavia e dell’Associazione Leone Magiera.
Il programma del concerto prevede un repertorio di grandi classici della musica, tra i quali: Wolfgang Amadeus Mozart, Gaetano Donizetti, Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini. “Tre artisti esperti e qualificati che si esibiscono molto spesso insieme, offrendo sempre al pubblico uno spettacolo di grande livello. Il concerto a Varsavia rappresenta la chiusura di un anno in cui la nostra associazione ha organizzato oltre duecento eventi all’estero, grazie al sostegno degli Istituti Italiani di Cultura e delle Ambasciate. Per i musicisti italiani sono occasioni importanti per dimostrare il loro talento, specchio di un settore quello della musica classica e jazz, che cresce costantemente e si rafforza nel tempo”, spiega il Presidente del Cidim e di Aiam Associazione Italiana Attività Musicali, Francescantonio Pollice.
“Per il tradizionale appuntamento che ogni anno il nostro istituto organizza prima dell’inizio delle festività natalizie abbiamo scelto di celebrare l’opera lirica italiana, a due anni dal suo riconoscimento come patrimonio immateriale dell’umanità Unesco, grazie un trio di grande spessore. A chi ci segue abitualmente diamo appuntamento al 2026 con un programma ricco di eventi e sempre con l’ambizioso obiettivo di promuovere e far conoscere le tante eccellenze che la cultura italiana è in grado di esprimere”, conclude Fabio Troisi, Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Varsavia. Il progetto 'Suono Italiano - Nuove Carriere' gode del contributo del Ministero della Cultura - Direzione Generale Spettacolo. Maggiori informazioni sul concerto sono disponibili sul sito del Cidim e dell’Istituto Italiano di Cultura di Varsavia.