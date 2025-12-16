Minieri, Martelli e Zilioli il 18 dicembre in concerto a Varsavia

Giovedì 18 dicembre, presso l’Istituto Italiano di Cultura di Varsavia, si terrà un concerto speciale che ha come protagonisti il soprano Sara Minieri, il tenore Lorenzo Martelli e il pianista Alessandro Zilioli. L’evento si tiene nell’ambito di 'Suono Italiano', progetto promosso da tanti anni dal Comitato Nazionale Italiano Musica (Cidim) e viene organizzato grazie al sostegno dell’Istituto Italiano di Cultura di Varsavia e dell’Associazione Leone Magiera.

Il programma del concerto prevede un repertorio di grandi classici della musica, tra i quali: Wolfgang Amadeus Mozart, Gaetano Donizetti, Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini. “Tre artisti esperti e qualificati che si esibiscono molto spesso insieme, offrendo sempre al pubblico uno spettacolo di grande livello. Il concerto a Varsavia rappresenta la chiusura di un anno in cui la nostra associazione ha organizzato oltre duecento eventi all’estero, grazie al sostegno degli Istituti Italiani di Cultura e delle Ambasciate. Per i musicisti italiani sono occasioni importanti per dimostrare il loro talento, specchio di un settore quello della musica classica e jazz, che cresce costantemente e si rafforza nel tempo”, spiega il Presidente del Cidim e di Aiam Associazione Italiana Attività Musicali, Francescantonio Pollice.

“Per il tradizionale appuntamento che ogni anno il nostro istituto organizza prima dell’inizio delle festività natalizie abbiamo scelto di celebrare l’opera lirica italiana, a due anni dal suo riconoscimento come patrimonio immateriale dell’umanità Unesco, grazie un trio di grande spessore. A chi ci segue abitualmente diamo appuntamento al 2026 con un programma ricco di eventi e sempre con l’ambizioso obiettivo di promuovere e far conoscere le tante eccellenze che la cultura italiana è in grado di esprimere”, conclude Fabio Troisi, Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Varsavia. Il progetto 'Suono Italiano - Nuove Carriere' gode del contributo del Ministero della Cultura - Direzione Generale Spettacolo. Maggiori informazioni sul concerto sono disponibili sul sito del Cidim e dell’Istituto Italiano di Cultura di Varsavia.