Monferrato On Stage, domani Angelica Bove protagonista a Portacomaro

Prosegue l’11esima edizione di Monferrato On Stage, la rassegna itinerante creata e gestita da Fondazione Mos Ets, che unisce le eccellenze gastronomiche alla musica, per valorizzare, promuovere e accrescere il senso di identità e appartenenza al territorio situato tra le province di Torino, Asti e Alessandria. Domani, venerdì 21 agosto, Monferrato On Stage farà tappa in via Vittorio Alfieri a Portacomaro (Asti). Protagonista dell’evento sarà Angelica Bove, tra le voci rivelazione del Festival di Sanremo 2026, che incanterà il pubblico con una data del suo 'Tana Tour 2026'. Inizio concerto alle 21.30. Ingresso gratuito. A seguire, alle 23.00, sul palco di via Vittorio Alfieri salirà MiXELLE DJ che farà saltare e ballare il pubblico sulle note del suo dj set. Dalle 19, in via Vittorio Alfieri, sarà aperta l’Area Food in cui sarà possibile assaggiare piatti del territorio di qualità preparati dalla Pro Loco di Portacomaro.

La proposta dei vini, come sempre composta solo ed esclusivamente da vini del Monferrato, sarà supportata dall’Enoteca Regionale dell'Albugnano – Riviera del Monferrato e dal Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato. L’appuntamento di Portacomaro è realizzato in collaborazione con Comune di Portacomaro e Pro Loco di Portacomaro. La tappa rientra nel progetto Monferrato Next, realizzato con il contributo di Regione Piemonte, finanziato con il Fondo per le Politiche giovanili, realizzato dai Comuni di Portacomaro (Asti), Cavagnolo (Torino), Roatto (Asti), Moncalvo (Asti) e Piea (Asti), in collaborazione con Fondazione Mos Ets. Il 28 agosto la rassegna arriverà per la prima volta ad Albugnano (Asti). La tappa di Albugnano, inizialmente prevista per il 6 giugno, è realizzata in collaborazione con il Comune di Albugnano, l’Enoteca Regionale dell’Albugnano – Riviera del Monferrato e la Monferrato Rural Food. Protagonista dell’appuntamento al Belvedere Motta sarà l’attrice Chiara Buratti con il suo monologo 'Quattro donne', scritto insieme a Giannino Balbis e ispirato al brano “Four Women” di Nina Simone. Chiara Buratti interpreterà quattro donne accomunate da una sensibilità fuori dal comune, mescolando momenti di riflessione, commozione e ironia. Per rendere omaggio al Monferrato e ai vini simbolo del territorio, lo spettacolo, solo per questa speciale data, diventerà 'Quattro donne per quattro vini' e regalerà al pubblico di Albugnano un’esperienza immersiva tra teatro, live electronics (a cura di Antonio Gatti) e suggestioni sensoriali.

A condurre la narrazione un angelo-messaggero, interpretato da Ettore Scarpa. Tommaso Massimo Rotella alla regia dello spettacolo impreziosito dai costumi a cura di Alessandra Maregazzi, i copricapi realizzati da Doria1905 e i profumi di Hilde Soliani. Inizio spettacolo 21.30. Ingresso gratuito. Dalle 19 sarà possibile accedere all’area dedicata al food & beverage con 'Banchetto & libagioni' a cura della Monferrato Rural Food – Brigata del Monferrato. La proposta dei vini del Monferrato sarà supportata dall’Enoteca Regionale dell’Albugnano – Riviera del Monferrato e dal Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato con la partecipazione della Wine & food educator Martina Doglio Cotto. Dopo l’Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato, entrata a far parte del progetto lo scorso anno, in occasione dell’11esima edizione della rassegna si è aggiunta l’Enoteca Regionale di Albugnano, che collabora nell’organizzazione e nella gestione dei vini durante diverse serate del Monferrato On Stage. Tutti gli appuntamenti saranno ulteriormente arricchiti dalla mostra fotografica interattiva 'Pictures of you – On the road', un progetto di Henry Ruggeri e di Rebel House e con la collaborazione di Chiara Buratti. La rassegna si concluderà poi il 29 agosto a Camerano Casasco (Asti).