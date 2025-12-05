circle x black
Cerca nel sito
 

Morte Sandro Giacobbe, le metastasi alle ossa e le ultime cure: così parò in tv della malattia

Il cantautore raccontò a 'Verissimo' l'evolversi del cancro alla prostata e la tristezza nel dover lasciare la sua famiglia

Sandro Giacobbe - Ipa
Sandro Giacobbe - Ipa
05 dicembre 2025 | 16.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Queste metastasi hanno aggredito le ossa del bacino e del femore e mi hanno obbligato a stare sulla mia Ferrari". Era l'11 maggio quando Sandro Giacobbe, ospite di 'Verissimo' parlò in tv della sua malattia ironizzando sul peggioramento del cancro alla prostata che l'aveva obbligato a stare in sedia a rotelle.

Accanto alla moglie, Marina Peroni, il cantautore aveva parlato senza filtri del tumore che gli era stato diagnosticato 10 anni prima. "Alterno momenti di tranquillità a momenti più complicati, dovuti alle metastasi che circolavano sempre nel bacino dove mi avevano operato", aveva raccontato confidando però che le cure che stava facendo potessero ancora salvargli la vita.

La malattia, aveva confidato, gli aveva aperto gli occhi sull'importanza della famiglia: "Oggi vivo la mia vita intensamente. Ogni giorno della mia vita è un giorno intenso che passo vicino alle persone che amo, e spero di passarne ancora tanti - aveva detto - . L’unica cosa che mi dispiacerebbe è doverli lasciare".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Sandro Giacobbe cancro Giacobbo cancro alla prostata spettacoli news
Vedi anche
Tatiana Tramacere, ecco la mansarda di Dragos dove è stata ritrovata - Il video esclusivo del Tg1
X Factor 2025, eroCaddeo: “Ho tanti brani pronti, ora sogno i live”
Milano Cortina, Buonfiglio: "Tregua olimpica? Ha firmato anche la Russia" - Video
News to go
Bonus sport 2025, domande fino al 10 dicembre
Sberna: "Stem decisive per il futuro dei nostri giovani e della competitività europea"
Osservatorio Stem, De Luca (Deloitte): "Servono dati e strategie per colmare il divario di competenze in Europa"
New to go
Caporalato, Procura Milano indaga su 13 marchi di moda
News to go
Bonus giovani imprenditori under 35, come funziona
News to go
Atreju, tutto pronto per il tradizionale evento di Fratelli d'Italia
News to go
Atreju 2025, sabato al via la festa FdI
Pietrangeli, Abodi alla camera ardente: "E' giornata di dolce tristezza" - Video
News to go
Disoccupazione in calo, a ottobre -6%


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza