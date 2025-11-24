circle x black
Morto a 81 anni Udo Kier, recitò in 'Frankenstein' di Andy Warhol e collaborò con Lars von Trier

Attore tedesco e icona di culto, è apparso in oltre 200 film

Udo Kier - (IPa)
24 novembre 2025 | 08.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Addio a Udo Kier, attore tedesco e icona di culto che ha collaborato con personaggi di spicco, da Andy Warhol a Lars von Trier a Madonna: è morto domenica mattina a Palm Springs all’età di 81 anni.

La notizia del decesso è stata data dal suo compagno, l'artista Delbert McBride. Tra gli oltre 200 film in cui è apparso, quelli più celebri sono frutto delle collaborazioni con Warhol. Kier ha interpretato i suoi ruoli più importanti in 'Frankenstein' del 1973 e 'Dracula di sangue' del 1974. Entrambi diretti da Paul Morrissey e prodotti da Warhol, i film sono rivisitazioni sovversive e sensuali dei classici mostri hollywoodiani, con Kier che offre un'interpretazione inquietante ma comicamente inetta dei personaggi principali.

Quei due film resero famoso Kier, che trascorse i successivi vent'anni lavorando in Europa e collaborando con il leggendario sceneggiatore e regista Rainer Werner Fassbinder a film come 'La moglie del capostazione', 'La terza generazione' e 'Lili Marleen'. Poi, al Festival di Berlino, Kier incontrò il futuro regista due volte candidato all'Oscar Gus Van Sant, a cui Kier attribuisce il merito di avergli procurato un permesso di lavoro americano.

Nel 1991, Van Sant presentò Kier al pubblico americano con il suo dramma di formazione 'Belli e dannati', liberamente ispirato all''Enrico IV' di Shakespeare. Kier recitò in un ruolo secondario al fianco di River Phoenix e Keanu Reeves. Più o meno nello stesso periodo, Kier iniziò la sua collaborazione che durò tutta la vita con Lars von Trier. A partire dalla fine degli anni '80 con 'Epidemic', Kier è apparso nel film 'Europa' del 1991, prima di apparire in diversi episodi della longeva serie horror-thriller di von Trier 'The Kingdom' per tutti gli anni '90 e 2000. Le loro altre collaborazioni cinematografiche includono 'Le onde del destino', 'Dancer in the Dark', 'Dogville', 'Melancholia' e 'Nymphomaniac: Vol. II'.

Gli anni '90 hanno visto Kier anche in diversi ruoli secondari in importanti produzioni hollywoodiane, come 'Ace Ventura: l'acchiappanimali', 'Armageddon' e 'Blade'. È apparso anche nel celebre libro erotico di Madonna 'Sex' nel 1992, e nei suoi video musicali per 'Erotica' e 'Deeper and Deeper' dal suo album 'Erotica'. Più recentemente, Kier è apparso nel film di Kleber Mendonça Filho, acclamato dalla critica, 'The Secret Agent'. Il film è valso alla star Wagner Moura il premio come Miglior attore al Festival di Cannes del 2025.

Udo Kier, all’anagrafe Udo Kierspe, era nato a Colonia, in Germania, in un ospedale bombardato dalle forze alleate. Si era trasferito a Londra a 18 anni dopo aver incontrato Fassbinder in un bar. "Mi piaceva l'attenzione, per questo sono diventato attore", aveva confessato a ‘Variety’ in un'intervista del 2024. Dopo aver lavorato tra l'Europa e gli Stati Uniti per molti decenni, Kier si era stabilito tra Los Angeles e Palm Springs, coltivando i suoi interessi per l'arte, l'architettura e il collezionismo.

