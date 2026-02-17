circle x black
Morto Billy Steinberg, paroliere di successi come Like a Virgin di Madonna e True Colors di Cindy Lauper

E' stato uno dei più prolifici autori di successi pop degli anni '80 e '90

La copertina di Like a Vergin di Madonna
17 febbraio 2026 | 10.24
Redazione Adnkronos
E' morto a 75 anni Billy Steinberg, uno dei più prolifici autori di successi pop degli anni '80 e '90. Il musicista e paroliere statunitense è deceduto in Californiadopo una lunga battaglia contro il cancro. La notizia della scomparsa è stata confermata dal suo avvocato Laurie Soriano a 'Variety'.

Steinberg ha raggiunto la fama scrivendo canzoni insieme al partner Tom Kelly: lui si occupava dei testi, Kelly della musica. Insieme hanno firmato brani di grande successo, tra cui 'Like a Virgin' di Madonna, 'True Colors' di Cyndi Lauper, "Eternal Flame' dei Bangles, 'Alone' degli Heart, 'So Emotional' di Whitney Houston, 'I Touch Myself' dei Divinyls, 'I'll Stand by You' dei Pretenders, 'How Do I Make You' di Linda Ronstadt e 'I Drove All Night' di Roy Orbison e Cyndi Lauper.

Dopo il ritiro di Kelly a metà anni '90, Steinberg ha continuato a scrivere hit con altri partner, tra cui 'Falling Into You' di Celine Dion, 'Give Your Heart a Break' di Demi Lovato e 'Too Little Too Late' di JoJo. I suoi testi sono stati interpretati anche da Pat Benatar, Tina Turner, Laura Branigan, Cheap Trick, Reo Speedwagon, Belinda Carlisle, Bette Midler, Taylor Dayne, Nicole Scherzinger, T.A.T.U., Ashley Tisdale e molti altri cantanti.

Nato e cresciuto a Los Angeles, Steinberg iniziò come cantante e cantautore del gruppo rock Billy Thermal. Il nome della band derivava dal suo nome e dalla cittadina della Coachella Valley dove il padre possedeva una vigna. Il brano 'How Do I Make You', scritto per la band, divenne un successo negli anni '80 grazie alla cover di Linda Ronstadt.

Il sodalizio con Kelly nacque nel 1981 e si caratterizzò per una netta divisione dei ruoli: Steinberg scriveva i testi, Kelly componeva la musica. 'Ogni hit che abbiamo scritto, i grandi successi, nascevano sempre dai testi', raccontava Steinberg. La loro collaborazione portò a cinque numeri uno nella classifica Billboard Hot 100 in cinque anni, con 'Like a Virgin' che segnò la prima grande affermazione.

Oltre ai grandi successi, Steinberg era noto per la capacità di creare titoli memorabili e suggestivi, come 'I Touch Myself' o 'Eternal Flame', spesso ispirati a esperienze personali o immagini della sua infanzia. La sua attenzione alla qualità dei testi e alla composizione lo portò a criticare l'approccio moderno della musica pop, troppo orientato alla produzione dei brani piuttosto che alla canzone stessa. Nel 2011, Steinberg e Kelly furono inseriti nella Songwriters Hall of Fame. Fino a poco tempo fa, Steinberg ha continuato a lavorare, siglando nel 2025 insieme al figlio Ezra un accordo globale di publishing con Sony Music Publishing sotto l'etichetta Steinberg Music. (di Paolo Martini)

