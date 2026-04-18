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Morto Finnian Garbutt, aveva 28 anni ed era malato di un tumore alla pelle

L’attore nordirlandese era noto per il suo ruolo nella serie poliziesca 'Hope Street'

Morto Finnian Garbutt, aveva 28 anni ed era malato di un tumore alla pelle
18 aprile 2026 | 11.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

L’attore nordirlandese Finnian Garbutt, noto per il suo ruolo nella serie poliziesca 'Hope Street', è morto 'serenamente a casa' dopo un improvviso peggioramento delle sue condizioni di salute all'età di 28 anni. Nato a Bangor il 15 settembre 1997, Garbutt aveva preso parte alle ultime tre stagioni del drama prodotto da Bbc Northern Ireland e girato a Donaghadee, nella contea di Down. L’attore combatteva da quattro anni contro un tumore della pelle, diagnosi che aveva deciso di condividere pubblicamente.

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Diplomato nel 2019 al Royal Welsh College of Music and Drama, aveva interpretato anche Benvolio in 'Romeo e Giulietta' al Lyric Theatre di Belfast e preso parte a produzioni televisive come 'Casualty'. Tra i suoi lavori anche il film 'Housejackers', presentato al Belfast Film Festival.

In un messaggio diffuso sui social, la famiglia ha annunciato la scomparsa: 'Siamo devastati nel comunicare che Finnian è morto dopo un improvviso peggioramento. Ti ameremo e ci mancherai per sempre'. Nel testo, i familiari lo ricordano come 'il miglior marito, padre, figlio, fratello e amico che si potesse desiderare'. Garbutt si era sposato lo scorso anno con la compagna Louise e lascia una figlia di appena un anno.

Profondo cordoglio è stato espresso anche dal mondo dello spettacolo. Il collega Cameron Cuffe ha ricordato come l’attore 'abbia portato gioia a così tante persone'. Eddie Doyle, responsabile dei contenuti di Bbc Northern Ireland, ha sottolineato il ruolo centrale di Garbutt nella serie: 'È stato una parte fondamentale del successo di ‘Hope Street’. Ha dato tantissimo al personaggio dell’agente Ryan Power'. Anche la casa di produzione Long Story Tv lo ha definito 'un membro amatissimo della famiglia di ‘Hope Street’', ricordandone il talento e l’energia sul set. Lo scorso marzo, lo stesso Garbutt aveva reso noto di essere entrato 'nelle fasi finali' della malattia: 'Le scansioni hanno mostrato che il cancro è progredito rapidamente', aveva scritto, spiegando di voler dedicare il tempo restante alla famiglia e agli amici. (di Paolo Martini)

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Hope Street Finnian Garbutt morto Finnian Garbutt Finnian Garbutt malattia Finnian Garbutt cancro Finnian Garbutt tumore
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