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Gli Oasis mai attori, ma Noel Gallagher ha trasformato Bradley Cooper in una rockstar

I fratelli Gallagher si preparano a sfilare sul red carpet della 83esima edizione con il documentario 'Don’t Look Back In Anger'

Noel Gallagher e Bradley Cooper - Ipa
Noel Gallagher e Bradley Cooper - Ipa
19 agosto 2026 | 17.40
Lucrezia Leombruni
LETTURA: 2 minuti

La prima volta non si scorda mai. Gli Oasis si preparano a sfilare sul red carpet della 83esima Mostra del Cinema di Venezia con 'Don’t Look Back In Anger', il documentario a loro dedicato in arrivo nelle sale italiane il 10 settembre con Disney. Al contrario di molti dei loro colleghi - David Bowie, Lady Gaga, Justin Timberlake, Harry Styles e Ariana Grande, solo per citarne alcuni - i fratelli Liam e Noel Gallagher non hanno mai oltrepassato il confine tra musica e recitazione. Solo Noel ha avuto una brevissima incursione sullo schermo: un cameo in un episodio della serie britannica 'The Young Person’s Guide to Becoming a Rock Star'.

Eppure il cinema, in modo inatteso, è arrivato fino a loro. O meglio, a Noel Gallagher. Quando Bradley Cooper cercava un riferimento autentico per costruire il personaggio di Jackson Maine per 'A Star is Born' (primo film da regista della star di Hollywood, presentato alla 75esima Mostra del Cinema di Venezia, nel cast anche Lady Gaga). Ed è stato proprio Noel a offrirgli la bussola per calarsi nei panni di una rockstar credibile dall'animo tormentato e alle prese con le dipendenze.

"Bradley continuava a ripetermi: 'Voglio farlo bene. La cosa più difficile al mondo è fingere di essere una rockstar'", aveva raccontato Noel Gallagher in un’intervista a 'Q Magazine'. E i suoi consigli, alla fine, hanno fatto la differenza. Gallagher ha infatti promosso la performance di Cooper: "Per qualcuno che non suona e non canta non è facile interpretare un ruolo del genere, ma lui lo ha fatto benissimo". E per quel ruolo, il divo ha ottenuto una candidatura agli Oscar come Miglior attore protagonista. Noel ha aggiunto di aver riconosciuto qualcosa di sé nel personaggio di Jackson Maine. In particolare, una sua mossa "brevettata": attraversare il palco, piegare entrambe le braccia e battere le mani due volte. "Ho pensato: Ma questa è la mia mossa, l’ho brevettata io".

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Oasis Don’t Look Back In Anger Mostra del Cinema di Venezia
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