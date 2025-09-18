circle x black
'Mrs Playmen', rilasciato il teaser trailer della serie sulla fondatrice della prima rivista erotica italiana

È l'attrice Carolina Crescentini ad interpretare l'editrice Adelina Tattilo. I 7 episodi debuttano il 12 novembre su Netflix

Carolina Crescentini - (Camilla Cattabriga/Netflix)
18 settembre 2025 | 13.31
Redazione Adnkronos
Netflix ha rilasciato il teaser trailer di 'Mrs Playmen', la serie in 7 episodi ispirata alla storia di Adelina Tattilo, editrice della prima rivista erotica italiana in una Roma conservatrice e moralista degli Anni 70. 

Disponibile dal 12 novembre e prodotta da Aurora tv, la serie segue un’imprenditrice pionieristica in un’epoca in cui le donne erano relegate al ruolo di madri e casalinghe; una cattolica devota, ma anche un'audace anticonformista, in prima linea nelle battaglie per il divorzio, il diritto all’aborto e l’emancipazione femminile. Quando il marito, Saro Balsamo, la abbandona lasciandola sola ad affrontare i creditori come unica proprietaria di un impero sull’orlo del collasso, Adelina non si arrende. Reinventa Playmen trasformandola in una pubblicazione sofisticata e all’avanguardia e, sfidando il maschilismo radicato dell’epoca, riunisce attorno a sé un team di intellettuali brillanti, creativi audaci e fotografi visionari. Insieme, abbattono tabù, provocano l’establishment e accendono una rivoluzione culturale, numero dopo numero, scandalo dopo scandalo. 'Mrs Playmen' è la storia di una rivista che ha riscritto le regole della società italiana.

Nel cast, oltre Crescentini, Filippo Nigro (Chartroux), Giuseppe Maggio (Luigi Poggi), Francesca Colucci (Elsa), Domenico Diele (Andrea De Cesari), Francesco Colella (Saro Balsamo), Lidia Vitale (Lella), Giampiero Judica (Don Rocco). La serie è diretta da Riccardo Donna e scritta da Mario Ruggeri, head writer, insieme agli autori Eleonora Cimpanelli, Chiara Laudani, Sergio Leszczynski e Alessandro Sermoneta.

