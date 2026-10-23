Musica, a Bratislava il duo Bertagnolli-Stella con il progetto 'Folksongs'

Giovedì 29 ottobre, alle 18, la Klarisky Concert Hall di Bratislava ospiterà il concerto del soprano Gemma Bertagnolli e del pianista Alessandro Stella. L'evento è organizzato dal Cidim Comitato Nazionale Italiano Musica in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura di Bratislava nell'ambito del progetto Suono Italiano, sostenuto dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo. Il concerto vedrà i due interpreti impegnati nel programma intitolato Folksongs, un viaggio musicale attraverso le rielaborazioni colte di canti popolari e della tradizione lirica e cameristica internazionale. Il repertorio include per esempio le musiche di Ermanno Wolf-Ferrari, Luciano Berio, Carlos Guastavino, Manuel Ponce e Xavier Montsalvatg.

"Continua anche a Bratislava la nostra missione di valorizzazione e diffusione dei musicisti italiani a livello internazionale - spiega il presidente del Cidim e di Aiam Associazione Italiana Attività Musicali, Francescantonio Pollice. Grazie al sostegno degli Istituti Italiani di Cultura e delle Ambasciate di tutto il mondo, continuiamo a offrire palcoscenici di rilievo globale alle eccellenze e soprattutto ai giovani talenti del nostro Paese".

"Un’ interprete di grande statura nell’ambito del canto barocco come Gemma Bertagnolli, accompagnata al piano da un brillante pianista quale Alessandro Stella, è un sicuro richiamo per gli ambienti che in Slovacchia hanno a cuore la conoscenza della musica antica - spiega il direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Bratislava, Fabrizio Iurlano - Questa volta ho comunque voluto appellarmi alla seconda anima della Bertagnolli, quella di attenta cultrice e studiosa del vocalismo moderno, perché penso che ascoltare la nostra musica del Novecento, sia la miglior propedeutica per avviarci all’ascolto della musica del nostro secolo. Sono certo che il concerto non ci deluderà, e che anche i cultori del barocco verranno ad ascoltare Berio, Wolf-Ferrari, e non solo".