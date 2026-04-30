Musica, al teatro Sistina concerto benefico del Rotary Club Roma Sud con Neri Marcorè

Un intreccio di parole e melodie che riportano alla memoria momenti vissuti, legami, storie personali che ognuno riconosce come proprie
Si terrà lunedì 11 maggio alle 20, presso il Teatro Sistina, il concerto benefico promosso dal Rotary Club Roma Sud. Protagonista della serata sarà Neri Marcorè, artista tra i più apprezzati del panorama italiano – attore, imitatore, doppiatore, conduttore e regista – che si esibirà anche nella sua veste di interprete musicale.
Lo spettacolo, “Le mie canzoni altrui”, è molto più di un concerto: è un racconto in musica che attraversa generazioni, emozioni e ricordi condivisi. Un intreccio di parole e melodie che riportano alla memoria momenti vissuti, legami, storie personali che ognuno riconosce come proprie. L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno del Rotary International a favore della collettività: il ricavato della serata sarà destinato a sostenere progetti nei settori dell’ambiente, dell’inclusione sociale e della salute.
In particolare, i fondi raccolti contribuiranno a iniziative di riforestazione urbana, programmi di supporto a famiglie in difficoltà e percorsi di prevenzione sanitaria sul territorio. Interventi concreti, capaci di trasformare una serata di spettacolo in un gesto collettivo di cura, attenzione e responsabilità verso gli altri. I biglietti sono disponibili fino a esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi agli organizzatori o consultare i canali ufficiali del Rotary Club Roma Sud. Un appuntamento che unisce qualità artistica e finalità solidali, offrendo al pubblico l’opportunità di partecipare a una serata significativa e, al tempo stesso, contribuire a iniziative di valore per il territorio.