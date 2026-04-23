Musica: Cidim, Rucci, Sanguinetti e Rigoni domani in concerto alla città del Vaticano

Si rinnova anche quest’anno la collaborazione tra il Cidim Comitato Nazionale Italiano Musica e Musica ai Musei, la rassegna concertistica promossa dal Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e dalla Direzione dei Musei. Sono in tutto sei i concerti organizzati dal Cidim per l’edizione del 2026. Dopo il primo appuntamento, che si è tenuto all’interno dei Musei Vaticani lo scorso 27 marzo con la pianista Èlisabeth Pion, giovedì 23 aprile, alle ore 18, si esibirà all’interno della Galleria dei Busti e delle Statue nel cuore dello Stato della Città del Vaticano, il Trio composto da Costantino Rucci al violino, Giulia Sanguinetti al violoncello e Anna Rigoni al pianoforte (allievi dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia). Il programma dell’evento include le musiche di Robert Schumann e Maurice Ravel. Gli altri concerti organizzati dal Cidim nell’ambito di Musica ai Musei si terranno giovedì 7 maggio alle ore 18 alla Galleria dei Busti e delle Statue, protagonista il giovane pianista Josef Edoardo Mossali (allievo della Fondazione Accademia Internazionale Incontri con il Maestro di Imola).

Giovedì 14 maggio alle ore 18 il Quartetto Sincronie (allievi Fondazione Accademia Musicale Chigiana di Siena) si esibirà all’interno della Galleria dei Busti e delle Statue; giovedì 11 giugno alle 18 nel Braccio Nuovo si svolgerà un evento speciale con la straordinaria complicità tra la Banda Nazionale della Polizia Penitenziaria, diretta dal Maestro Fausto Remini, e la Banda Musicale del Corpo della Gendarmeria SCV, diretta dal Maestro Stefano Iannilli. E infine, lunedì 28 settembre alle 18 (nel Polo Museale di Castel Gandolfo - Palazzo Papale) ci sarà la Banda Musicale Pontificia (Direttore Antonio Barillari) insieme con la Banda Musicale della Guardia Svizzera Pontificia (Direttore François Fournie) e con Banda Musicale del Corpo della Gendarmeria SCV (Direttore Stefano Iannilli).

"Per la nostra associazione è un grande onore rinnovare la sinergia con i Musei Vaticani, un luogo perfetto dove riusciamo a coniugare la bellezza dell'arte con la forza straordinaria della musica. Un palcoscenico unico che offriamo ancora una volta ai giovani talenti che sosteniamo in giro per il mondo, affidando l’esibizione finale del programma del Cidim a settembre nel Palazzo Papale a gloriose bande musicali. Ringrazio il direttore dei Musei Vaticani, Barbara Jatta con la quale collaboriamo attivamente da anni e i vertici del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano per l’opportunità che ci è stata nuovamente offerta", commenta in una nota il presidente del Cidim e di Aiam Associazione Italiana Attività Musicali, Francescantonio Pollice. Maggiori informazioni sui concerti e sulle modalità di accesso sono disponibili sul sito del Cidim e sul sito Musei Vaticani.