Musica, concerto di Riccardo Zamuner e Maria Sbeglia, Cidim debutta all’Iic di Bangkok

L'esibizione si terrà domani nella sede del nuovo Istituto Italiano della Cultura

24 novembre 2025 | 11.28
Redazione Adnkronos
Sarà Bangkok la prossima tappa del duo composto dal violino di Riccardo Zamuner e dal pianoforte di Maria Sbeglia. Il concerto, organizzato dall’Istituto Italiano di Cultura di Bangkok e che rappresenta il debutto del Cidim Comitato Nazionale Italiano Musica presso l’Istituto da poco costituitosi in Thailandia, si terrà domani martedì 25 novembre, presso la sede del nuovo Istituto Italiano della Cultura in Thailandia. La serata, con inizio alle ore 19 e con ingresso libero, prevede un programma di altissimo livello che include le celebri musiche di Gaetano Pugnani, Jean-Delphin Alard, Béla Bartók e Pablo de Sarasate.

“Per il debutto del Cidim presso l’IIC di Bangkok ci affidiamo a un duo di professionisti affermati che uniscono al virtuosismo e alla tecnica strumentale una profonda intesa e una significativa sensibilità musicale. Per il nostro ente, che promuove concerti in tutti i contenenti, esportando il talento dei migliori artisti italiani a disposizione, la Thailandia rappresenta un nuovo e importante impegno trattandosi di una terra vivace e ricca culturalmente, dove anche la musica classica ha già un suo particolare seguito. Ringraziamo dunque la direttrice dottoressa Maria Sica dell’Istituto italiano di Cultura a Bangkok per la grande disponibilità e per la preziosa collaborazione”, spiega il presidente di Aiam Associazione Italiana Attività Musicali e del Cidim, Francescantonio Pollice.

“Nell’ambito del nostro quotidiano impegno nel promuovere qui in Tailandia la cultura italiana, la musica rappresenta un settore assai fervido, al quale dedichiamo ampio spazio. La collaborazione con il Cidim ci permette di organizzare eventi di grande impatto che sono sempre seguiti dal pubblico locale”, conclude la direttrice dell’Istituto italiano di Cultura di Bangkok, Maria Sica. Maggiori informazioni sul concerto sono disponibili sul sito del Cidim e dell’Istituto Italiano di Cultura di Bangkok.

