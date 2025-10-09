circle x black
Musica, domani banda Polizia penitenziaria alla basilica di San Vitale a Roma
09 ottobre 2025 | 14.04
Sarà la Banda musicale del Corpo di Polizia Penitenziaria la protagonista del prossimo appuntamento della rassegna Sacrae Militiae Sonus che si terrà venerdì 10 ottobre alle 19.30 a Roma, nella Basilica di San Vitale al Quirinale. L’evento fa parte dell’iniziativa Sacrae Militiae Sonus - Il Suono delle Sacre Milizie ideata e promossa dal Cidim (Comitato Nazionale Italiano Musica) e che si svolge con il beneplacito della Santa Sede e il sostegno del Cardinale Fernando Vérgez Alzaga, Presidente emerito del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.

“Venerdì la nostra associazione organizza, sempre all’interno della bellissima chiesa in Via Nazionale a Roma, un nuovo concerto con la Banda Musicale del Corpo di Polizia Penitenziaria. A dirigere l’ensemble il Maestro Fausto Remini, professionista di altissimo livello. Da tempo è alla guida di 55 elementi che appartengono al Corpo di Polizia Penitenziaria, tutti musicisti che si sono diplomati nei più prestigiosi conservatori di musica italiani”, spiega Francescantonio Pollice, Presidente del Cidim e di Aiam (Associazione Italiana Attività Musicali).

“Siamo particolarmente orgogliosi del successo di questa iniziativa che include altri cinque concerti fino a dicembre, tutti nella Capitale e ogni volta con una banda militare diversa”, conclude Pollice. L'evento è parte del progetto Cidim A Roma sostenuto dal Ministero della Cultura - Direzione Generale Spettacolo. L'ingresso al concerto è libero.

