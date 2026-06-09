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Musica, Emilia Zamuner Quartet in concerto sul sito archeologico di Tripolis in Turchia

L’evento, in programma il 14 giugno, si inserisce nella rassegna promossa da Cidim 'Suono Italiano' in collaborazione con il Consolato d’Italia a Smirne.

Emilia Zamuner - Foto ufficio stampa
Emilia Zamuner - Foto ufficio stampa
09 giugno 2026 | 14.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il 14 giugno l’insolito scenario archeologico di Tripolis, in Turchia, ospiterà il concerto dell'Emilia Zamuner Quartet. L’evento si inserisce nella prestigiosa rassegna promossa dal Cidim "Suono Italiano", e nasce grazie alla collaborazione con il Consolato d’Italia a Smirne. L'Emilia Zamuner Quartet è composto da quattro talenti di spicco della scena jazzistica nazionale: Emilia Zamuner (voce), Francesco Scelzo (chitarra), Enrico Valanzuolo (tromba) e Massimo del Pezzo (batteria). Il programma della serata, significativamente intitolato 'Da New Orleans a Napoli', traccia un ponte ideale tra mondi e tradizioni apparentemente distanti, ma uniti dall'universalità del linguaggio jazz. Accanto alla tradizione americana e sudamericana firmata da giganti come Gershwin, McHugh, Carmichael e Jobim, il quartetto offrirà al pubblico turco un viaggio intimo e raffinato anche nel cuore della canzone napoletana. Dalle radici storiche di Murolo, Totò, Di Giacomo e Viviani, fino alle tappe più contemporanee di Pino Daniele.

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"Questo appuntamento viene realizzato dalla nostra associazione grazie alla preziosa collaborazione con il Consolato d'Italia a Smirne, e rappresenta alla perfezione l’obiettivo che seguiamo da tanti anni - spiega il presidente del Cidim e di Aiam Associazione Italiana Attività Musicali, Francescantonio Pollice - Portare l'eccellenza musicale dei nostri migliori talenti oltre i confini nazionali, valorizzandone la professionalità e favorendo il dialogo culturale tra paesi lontani. Siamo certi che la poliedricità di questi quattro artisti saprà affascinare la platea di Tripolis, confermando una volta di più come la musica italiana sia ovunque anche ambasciatrice di bellezza, dialogo e innovazione".

“La promozione di eventi di questo tipo rappresenta la prova tangibile del grande valore del jazz italiano e, grazie alla collaborazione con il Cidim, permette di mostrare anche in Turchia alcuni dei migliori talenti emergenti del panorama musicale italiano - interviene il console d'Italia a Smirne, Dott. Daniele Bianchi - Sono particolarmente soddisfatto che, per la prima volta in assoluto, sia il jazz italiano protagonista nell’apertura del Festival del jazz di Denizli. Il tutto all’interno della cornice archeologica di Tripolis dove opera il Cnr – Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale che conduce una campagna di studio e restauro con il supporto Maeci'. Il progetto "Suono Italiano - Nuove Carriere" si realizza con il sostegno del Ministero della Cultura - Direzione Generale Spettacolo.

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Tag
jazz italiano musica italiana concerto di jazz Tripolis Turchia
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