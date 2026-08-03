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Musica, il 5 e 6 agosto torna il 'Gallinarock': 18esima edizione per festival attento ad ambiente e inclusività

Gallinarock
Gallinarock
03 agosto 2026 | 17.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il 5 e 6 agosto Gallinaro, in provincia di Frosinone, si prepara ad accogliere la diciottesima edizione del GallinaRock, festival ideato e diretto da Luigi Vacana, che quest'anno è arrivato alla 18esima edizione. Tra i tanti nomi passati per il Parco San Leonardo, prima di conoscere il successo del grande pubblico, si ricordano i KuTso, i Marta sui Tubi, o Lo Stato Sociale di Lodo Guenzi, quest'ultimo tornato a sorpresa proprio lo scorso anno. Giunto alla 18esima edizione, il festival ha ospitato oltre 320 band e 1350 musicisti e conferma il contest come cuore dell'evento: sei gruppi si sfideranno per guadagnarsi l'apertura del concertone clou, insieme al prestigioso riconoscimento artistico realizzato dall’Accademia di Belle Arti di Frosinone.

Ad aprire il festival saranno i vincitori del contest della scorsa edizione, La Casa delle Nuvole, seguiti dall'esibizione di Francesco Di Bella, storica voce e anima dei 24 Grana. Il 6 Agosto, a chiudere l'edizione, l'esibizione dei vincitori del contest 2026, oltre ai Renz e ai Johnny Freak, prima di lasciare il palco ai 99 Posse, storica band rap partenopea. L'attenzione al tema ambientale rimane centrale: l’evento sarà interamente plastic free, e promuoverà iniziative dedicate all'inclusione, lotta per l'uguaglianza e non violenza. Proprio riguardo al tema dell'inclusione, il GallinaRock è stato tra i primi in Italia a tradurre in Lingua dei Segni i testi dei brani, rendendo la musica un’esperienza completa e accessibile a tutti, permettendo al pubblico di "vedere" le parole ben prima che iniziative simili si sperimentassero in altri grandi concerti internazionali. L’evento, insieme all’Associazione “Gallo Larino” supporta la tutela degli animali in estinzione, consolidandosi come un appuntamento imperdibile fondato su musica e impegno concreto.

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Gallinarock Festival Musica Ambiente Inclusività
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