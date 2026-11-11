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Netflix aumenta i prezzi degli abbonamenti: rincari fino a 2 euro al mese, ecco le nuove tariffe

La piattaforma di streaming ritocca verso l'alto i prezzi in Italia: coinvolti tutti i piani disponibili e anche gli utenti extra

Netflix - (Ipa)
Netflix - (Ipa)
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11 novembre 2026 | 17.47
Arianna Menotti
LETTURA: 1 minuti

Nuovi aumenti per Netflix. La piattaforma di streaming ritocca verso l'alto i prezzi degli abbonamenti in Italia, con rincari che coinvolgono tutti i piani disponibili e anche gli utenti extra. Gli aumenti arrivano fino a due euro al mese e interesseranno anche gli abbonati già attivi, secondo le comunicazioni inviate via mail dalla società ai propri clienti.

Tutti i nuovi prezzi degli abbonamenti

Le nuove tariffe prevedono un aumento di un euro al mese per i primi due piani e di due euro per quello Premium. Ecco quanto si pagherà:

Standard con pubblicità: da 6,99 a 7,99 euro al mese.

Standard: da 13,99 a 14,99 euro al mese.

Premium: da 19,99 a 21,99 euro al mese.

Il rincaro più consistente riguarda dunque il piano Premium, che supera la soglia dei 20 euro mensili.

Aumentano anche gli utenti extra

La revisione del listino coinvolge anche chi aggiunge uno o più utenti extra al proprio account Netflix. Il costo aumenta di un euro al mese:

Utente extra con pubblicità: da 3,99 a 4,99 euro al mese.

Utente extra senza pubblicità: da 4,99 a 5,99 euro al mese.

Con il nuovo listino, quindi, guardare film e serie TV sulla piattaforma costerà di più, indipendentemente dalla formula di abbonamento scelta.

Riproduzione riservata
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