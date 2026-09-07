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Quarta Repubblica, Nicola Porro torna oggi in prima serata su Rete4

Il talk show dedicato all'attualità politica ed economica a partire dalle 21.30

Nicola Porro - (IPa)
Nicola Porro - (IPa)
07 settembre 2026 | 06.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Oggi, lunedì 7 settembre, riparte l'appuntamento con 'Quarta Repubblica', il talk show dedicato all'attualità politica ed economica condotto in prima serata da Nicola Porro su Rete4, a partire dalle 21.30.

La puntata di oggi

Al centro della puntata il grande giallo dell'estate: l'attentato contro Sigfrido Ranucci. Con testimonianze inedite, carte e servizi sul campo si proverà a far luce sulla storia. A seguire la pagina politica con il record del governo Meloni, gli attacchi della sinistra e la variabile Vannacci. Nel corso della trasmissione andrà in onda un'intervista al leader del Rassemblement National, Jordan Bardella. Spazio poi ai temi immigrazione e sicurezza: da Ceuta a Torino. Quali sono i rischi per l'Italia? Partecipano al dibattito - tra gli altri – Tommaso Cerno, Andrea Ruggieri, Alessandro Sallusti, Riccardo Magi, Ilaria Proietti, Roberto Rigoli, Giovanna Vitale, Hoara Borselli, Fausto Biloslavo, Piero Sansonetti.

Torna anche Dieci minuti

Sempre da oggi Nicola Porro torna anche alla conduzione di 'Dieci minuti', il programma in onda dopo il TG4 serale alle ore 19.30 su Retequattro dove con un ospite si commenta il fatto del giorno.

Riproduzione riservata
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Quarta Repubblica Dieci Minuti Rete4 Nicola Porro nicola porro quarta repubblica
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