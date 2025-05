Nicolò Filippucci è stato eliminato nel corso della semifinale di Amici andata in onda, sabato 10 maggio. Il concorrente, uno dei più amati dell'edizione, ha rotto il silenzio e sui social ha condiviso un lungo posto in cui ha ricordato la sua esperienza dentro il talent show condotto da Maria De Filippi. Nel frattempo, c'è chi ha pensato di organizzare una vera e propria protesta contro gli studi...

Il post

"Grazie Amici. Grazie dal profondo del cuore", ha esordito l'ex allievo di Amici su Instagram. "Sono stati otto mesi stupendi, otto mesi che non avrei mai pensato di vivere, è stato un viaggio che mi ha fatto crescere tanto come artista ma soprattutto come persona. Grazie a tutte le persone che hanno lavorato e lavorano a questo programma. Sono veramente tantissime e voglio ringraziare ognuna di loro, per tutto l’impegno e la passione che hanno avuto nei miei confronti e nei confronti di questo lavoro", ha continuato.

Il cantante ha ringraziato la conduttrice Maria De Filippi per avergli "dato la possibilità di fare quello che amo". Un ringraziamento anche ai compagni di viaggio: "Grazie a tutti i ragazzi in casetta con cui ho condiviso questo sogno, siete delle persone speciali e vi voglio un mondo di bene". E parole speciali anche per la professoressa Anna Pettinelli che ha "sempre creduto in me, sin dal primo giorno, aiutandomi tanto e spronandomi continuamente", ha scritto il cantante.

La protesta

La stessa professoressa Anna Pettinelli ha condiviso sui social un post in cui ha reso omaggio al suo pupillo: "Anche se non sei in finale, sei comunque nella storia e nessuno potrà dimenticarsi di te. Questo è quello che vale davvero: lasciare un segno. E tu lo hai fatto. Ora ti conoscono e ti amano tutti e questo è ciò che conta davvero. Ti ho scelto a settembre e ti sceglierei di nuovo mille volte perché sei speciale e vorrei non ti dimenticassi mai di quello che vali. Ti voglio bene e come sempre se hai bisogno di me sai dove trovarmi", si legge.

I fan, che non accettano l'eliminazione del cantante, avrebbero organizzato una protesta fuori dagli studi di Amici dove si tengono le registrazioni del Serale.

Secondo un video che circola sui social, i sostenitori di Nicolò avrebbero dato appuntamento davanti agli studi per esprimere il loro 'sdegno' contro l'eliminazione: "Sabato 17 maggio alle 15:00 ci troviamo a Roma in via Tiburtina 1361 (frazione Settecamini), fuori dagli studi di Amici per protestare contro la sua esclusione", si legge.