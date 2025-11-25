circle x black
Oasis si prendono un'altra pausa, l'annuncio sui social

Dopo il tour della reunion -partito il 4 luglio dal Regno Unito e concluso il 23 novembre in Brasile - i fratelli Noel e Liam Gallagher hanno annunciato un periodo di riflessione

Noel e Liam Gallagher - (Ipa)
Noel e Liam Gallagher - (Ipa)
25 novembre 2025 | 12.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

I fan ci speravano, ma gli Oasis non torneranno in tour nel 2026. Anche se con loro il colpo di scena è sempre dietro l'angolo. Dopo il tour della reunion -partito il 4 luglio dal Regno Unito e concluso il 23 novembre in Brasile - i fratelli Noel e Liam Gallagher hanno annunciato sui social che ora "ci sarà una pausa per un periodo di riflessione". Una frase che lascia una porta aperta a nuove possibilità di tornare a fare musica insieme.

In questi mesi hanno viaggiato in lungo e in largo in giro per il mondo, macinando successi. "E così è andata", scrivono nel post, che cita un passaggio di un articolo del 'The Guardian': "'La forza pop-culturale più dannosa della recente storia britannica' (come recita una frase del pezzo, pubblicato in occasione dell'annuncio del tour, ndr) ha trovato la sua strada nei cuori e nelle menti di una nuova generazione. Dalla Gallagher Hill al River Plate, da Croke Park sulle rive del Royal Canal alla 'Città degli Angeli', l’amore, la gioia, le lacrime e l’euforia non saranno mai dimenticati".

Il post che annuncia la pausa è stato subito inondato di commenti di fan che li invitano a tornare presto.

