"Non sto bene. Io non credo di potermi allenare proprio. L'ultima presa mi ha compresso la cassa toracica, per cui l'ossigeno non è arrivato più da nessuna parte". Così Ornella Muti, attrice e attualmente concorrente di Ballando con le stelle, parla delle sue condizioni di salute. "Adesso ho questa broncopolmonite, mi è stato severamente sconsigliato di muovermi", ha detto l'attrice in collegamento a 'Ballando segreto'.

Nella scorsa puntata di 'Ballando con le stelle' Ornella Muti si è esibita nonostante la forte tosse, ma ora il medico le avrebbe consigliato di stare a riposo e quindi di sospendere gli allenamenti. Milly Carlucci le ha consigliato di prendersi due giorni di totale riposo e poi capire se sarà in grado di tornare in sala ad allenarsi con Pasquale La Rocca. "Viviamo alla giornata e capiamo quello che riusciamo a fare per sabato. La cosa più importante è la tua salute", ha concluso la conduttrice.