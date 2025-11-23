circle x black
Ornella Vanoni, il figlio Cristiano Ardenzi: "Mamma Ornella ci lascia dopo una vita di musica e amore"

Il necrologio pubblicato sul Corriere della Sera

23 novembre 2025 | 11.08
Redazione Adnkronos
"Dopo una vita colma di amore per la musica e per le persone a lei più care, ci lascia Ornella Vanoni". Con queste parole il figlio, Cristiano Ardenzi, 63 anni, nato dal breve matrimonio con l'impresario teatrale Lucio Ardenzi, annuncia oggi la scomparsa della madre in un necrologio pubblicato sul 'Corriere della Sera'.

"Cantante, attrice, madre e nonna straordinaria, ha illuminato con il suo talento e la sua sensibilità le vite di chi l'ha conosciuta", si legge nell'annuncio, firmato dal figlio e dai suoi "amati nipoti", Matteo e Camilla.

Il legame tra Ornella e Vanoni e Cristiano Ardenzi è stato vissuto sempre con discrezione e lontano dai riflettori. Il figlio trascorse l'infanzia lontano dalla madre, affidato ai nonni per via degli impegni professionali di Ornella. Questo distacco segnò profondamente il loro rapporto, che nel tempo fu fatto di silenzi, rimpianti e tentativi di riconciliazione. Cresciuto lontano dalla popolarità della madre, Cristiano ha scelto una vita riservata, costruendo la propria famiglia accanto alla moglie e ai figli. L'affetto che non aveva potuto esprimere da giovane madre Vanoni lo riversò poi sui nipoti, instaurando con Matteo e Camilla un legame profondo, rispettoso degli spazi e della libertà individuale.

