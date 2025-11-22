circle x black
Cerca nel sito
 

Ornella Vanoni e la 'corte' a Marracash: "Se avessi 30 anni in meno..." - Video

La cantante aveva espresso il suo 'apprezzamento' per il rapper

Ornella Vanoni e Marracash - fotogramma/ipa
Ornella Vanoni e Marracash - fotogramma/ipa
22 novembre 2025 | 12.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Nel giorno della morte di Ornella Vanoni la musica si unisce nel ricordare il pilastro della musica italiana. Tra gli artisti che hanno condiviso sui social messaggi di addio anche Marracash, il rapper di Nicosia per il quale Vanoni aveva più volte espresso un certo 'interesse'.

È diventato virale su X un video del 2024, quando in una puntata del podcast 2046, condotto da Fabio Rovazzi e dallo speaker radiofonico Marco Mazzoli, gli ospiti sono stati Fabio Fazio e Ornella Vanoni. "Sappiamo che hai un debole per Marracash", le avevano chiesto. "Beh si, è un bel ragazzo... lo trovo un gran figo e gli ho detto 'ti sbatterei al muro se avessi avuto trent'anni di meno....'", aveva replicato Ornella Vanoni, con la solita ironia regalando una delle sue 'perle' che mai verranno dimenticate.

E quello che aveva detto Vanoni era vero. Perchè nel 2023 la cantante era stata invitata a cena da Marracash per passare una serata insieme al ristorante. Seduti uno di fronte all'altra, Ornella aveva confessato al rapper che se avesse avuto qualche anno in meno ci avrebbe provato, per poi aggiungere: "Ma non saremmo andati d'accordo, perché vado in tristezza anche io. Triste tu, triste io, un disastro".

La cantante, nel giorno della sua morte, è stata omaggiata proprio da Marracash sui social: "Ciao amica mia", ha scritto il rapper, che aveva citato nella canzone '64 Bars' ("Quando si stacca dalle riunioni fumo una canna con la Vanoni").

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ornella vanoni marracash
Vedi anche
Bologna, tensione alla protesta contro Virtus-Maccabi: razzi, fuochi d'artificio e idranti - Video
Ucraina-Russia, Putin: "Piano Trump può essere base per pace" - Video
Ucraina al bivio, Zelensky e il piano Trump: "Scelte difficili" - Video
News to go
Consumi elettrici e fotovoltaico, il trend in Italia
News to go
Pronto soccorso, l'allarme: "Da gennaio uno su quattro con la metà del personale necessario" - Video
News to go
Black Friday, sconti e offerte in arrivo: come funziona - Video
News to go
Maltempo, dal Nord Europa freddo e gelo sull'Italia - Video
Dybala: "Obiettivo aiutare giovani, in momenti difficoltà tirare fuori qualcosa di più" - Video
Il Papa ad Assisi, arrivato alla Porziuncola per incontrare i Vescovi - Video
"Per i cristiani perseguitati e la libertà religiosa", Montecitorio si veste di rosso - Video
Roma, l'ingorgo al Colosseo lo risolve la suora "pizzardone": "Faccio il vigile, così vi mando a casa prima" - Video
Carfagna presenta proposta di legge per orfani di femminicidio: "Stato non deve lasciarli soli" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza