circle x black
Paola Caruso, il dramma del figlio: "Il senso di colpa mi devasta, ma non ho mai mollato"

La Bonas di Avanti, ospite di Verissimo, parla di Michele che a causa di un'iniezione sbagliata ha avuto una grave infezione al nervo sciatico con conseguenze permanenti

Paola Caruso - Fotogramma/ipa
Paola Caruso - Fotogramma/ipa
12 ottobre 2025 | 16.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Paola Caruso ospite oggi a Verissimo è tornata a parlare pubblicamente del difficile percorso che sta affrontando accanto al figlio Michele, che a causa di un'iniezione sbagliata ha avuto una grave infezione al nervo sciatico con conseguenze permanenti.

Il piccolo Michele ha subito recentemente un intervento negli Stati Uniti: "È andato bene l'intervento, ma nessuno gli può ridare il nervo sciatico. Mai lo recupererà, però grazie all'intervento lui riesce a camminare senza tutore. Era quello che io volevo ottenere. Ha cominciato la prima elementare, volevo che iniziasse questo nuovo percorso di vita senza sentirsi diverso. Sono riuscita in questo. Non sarà mai com'era prima, però ha ottenuto un miglioramento", ha raccontato la Bonas di Avanti un altro.

La battaglia però non è ancora finita: "Deve fare ora un altro intervento, a livello osseo, per cercare di ottenere il miglior risultato possibile. Dobbiamo tornare in America per vedere il successo dell'intervento precedente. Lui sta bene, lo vedo più sereno, si sente come gli altri", ha spiegato Caruso non riuscendo a trattenere le lacrime.

Paola Caruso ha raccontato anche il peso del senso di colpa che continua a portare dentro a distanza di anni: "Io penso ancora che è colpa mia, io ancora sento questo forte senso di colpa per una scelta che ho fatto. Convivo con il dolore, soffro e vado avanti. Mi aveva distrutto, ma ne sono uscita. Non ho mai mollato un attimo. Oggi trovo la forza nella mia famiglia".

Per la showgirl c'è anche un altro dolore profondo da affrontare: la malattia della madre Wanda affetta da Alzheimer in stato avanzato. "Non posso fare nulla. È in ospedale, non si muove quasi più. Prima camminava adesso niente - ha raccontato Caruso -. Ha avuto un embolia polmonare, stava morendo, non sono pronto a lasciarla andare, lei è mia famiglia, non voglio perderla e non voglio più vedere mio fratello soffrire".

