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Paola Caruso dopo il Gf Vip: "Mi è crollato tutto, mi sono resa conto di essere fragile"

L'ex bonas di 'Avanti un altro' è stata ospite oggi nel salotto di Silvia Toffanin

Paola Caruso - Verissimo
Paola Caruso - Verissimo
10 maggio 2026 | 18.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Mi sono resa conto di essere fragile". Paola Caruso ha tracciato un bilancio del suo percorso dentro la Casa del Grande Fratello Vip, terminato con la sua eliminazione a pochi passi dalla finale. Ospite oggi, domenica 10 maggio, a Verissimo la bonas di 'Avanti un altro' ha ammesso di aver vissuto l'esperienza con intensità: "Io ho avuto delle reazioni di rabbia, non stavo giocando, io provavo delle emozioni vere e non sono riuscita a gestirle".

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Caruso ha portato dentro la Casa parte del suo vissuto, segnato da un grande dolore maturato nel corso degli ultimi anni dai problemi di salute del figlio Michele: "Ho sempre cercato di nascondere il mio dolore, ho dovuto fare i conti con una parte di me che tenevo nascosta. Ho trasformato il dolore in rabbia sbagliando i modi", ha aggiunto.

La showgirl accetta le critiche ricevute: "Ho avuto un problema ad esprimermi,mi sono resa conta che ho un dolore grande che devo metabolizzare. Sono andata avanti, partendo da una base sabbiosa e fragile. Mi è crollato tutto, mi sono resa conto di essere fragile", ha detto in lacrime. "Questa fragilità mi ha fatto paura, mi sono spaventata di quello che provavo e la paura mi ha fatto reagire con la rabbia, non sapevo come gestirmi".

Ora Paola Caruso guarda al futuro e il suo unico obiettivo è salute del piccolo Michele: "Voglio ricominciare per essere una Paola migliore. Io e il mio compagno siamo più uniti di prima. Ma, soprattutto, non voglio più lasciare mio figlio Michele", ha detto.

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verissimo silvita toffanin paola caruso grande fratello vip
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