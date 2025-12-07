circle x black
Cerca nel sito
 

Paolo Caruso a Verissimo: "Mia madre è morta, per me si è spento tutto"

La showgirl si apre con Silvia Toffanin raccontando la perdita della mamma Wanda

Paola Caruso
Paola Caruso
07 dicembre 2025 | 16.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Mia madre è morta all'improvviso e per me si è spento tutto". Paola Caruso, ospite oggi a Verissimo, si apre con Silvia Toffanin raccontando la perdita della mamma Wanda. "Non mi rendo conto che non ci sia più, se n'è andata così... Ho fatto di tutto per aiutarla, per tenerla in vita. L'ho fatta operare, l'avevo appena spostata in un'altra struttura, più vicina a casa per starle più vicina", racconta la showgirl. "Sono andata di sabato da lei, sembrava contenta. Domenica ero a casa, mi chiamano alle 13 e mi dicono che mia madre è morta. Ho chiuso il telefono, ho pensato fosse uno scherzo. L'avevo vista il giorno prima, era tranquilla. Mi hanno richiamato dalla clinica, mi sono sentita morire. Non ho capito niente, ho avuto un momento di buio totale", dice Caruso.

"Dalle 13 di domenica non riesco a metabolizzare, ero convinta che potesse stare bene. Non sono riuscita nemmeno a dirla a mio figlio Michele, per due giorni gli ho mentito. Avrei voluto dirglielo lunedì, quando sono andata a prenderlo a scuola, ma non me la sono sentita... Lui, a 6 anni, è stato più forte di me", aggiunge.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
paola caruso chi è paola caruso
Vedi anche
News to go
Dicembre mese di tredicesime
Atreju 2025, da Pasolini a Charlie Kirk: ecco il pantheon di Fratelli d'Italia - Video
Atreju 2025, da Landini a Ceccarelli: FdI dà i voti nel 'Bullometro' - Video
News to go
Regali di Natale, il miglior consulente? Potrebbe essere l'Ia
News to go
ARTExARTE, l'evento che unisce editoria e arte specializzata
News to go
Italia sempre più povera e vecchia, la fotografia del Censis
News to go
Ponte dell’Immacolata da bollino rosso, previsti 31 milioni di spostamenti
Disabilità, Picierno (Pd): "Ue investa in politiche uguaglianza, società più inclusiva è più forte"
Tatiana Tramacere, ecco la mansarda di Dragos dove è stata ritrovata - Il video esclusivo del Tg1
X Factor 2025, eroCaddeo: “Ho tanti brani pronti, ora sogno i live”
Disabilità, Sberna (FdI): "Piena tutela diritti persone diversamente abili al centro agenda Parlamento Ue" - Video
Milano Cortina, Buonfiglio: "Tregua olimpica? Ha firmato anche la Russia" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza