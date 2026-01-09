circle x black
'La Grazia' di Sorrentino nella longlist dei Bafta: è tra i Migliori film stranieri

Le nomination agli Oscar britannici verranno annunciate il 27 gennaio

Paolo Sorrentino e la locandina del nuovo film 'La Grazia' - Ipa
09 gennaio 2026 | 17.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

'La Grazia' di Paolo Sorrentino è entrato nella longlist dei Bafta Film Award, gli Oscar britannici, nella categoria dei Migliori film stranieri. Il regista partenopeo se la gioca con 'Un semplice incidente', 'La mia famiglia a Taipei', 'No Other Choice', 'Nouvelle Vague', 'Rental Family - Nelle vite degli altri', 'L'agente segreto', 'Sentimental Value', 'Sirāt' e 'La voce di Hind Rajab'.

Le nomination verranno annunciate il 27 gennaio, mentre la cerimonia si terrà il 22 febbraio alla Royal Festival Hall di Londra, con Alan Cumming per la prima volta come conduttore.

Bafta Film Award La Grazia Oscar britannici sorrentino
