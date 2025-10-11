circle x black
Parksmania Awards 2025, grande successo a Mirabilandia per la 24ª edizione degli 'Oscar dei parchi'
11 ottobre 2025 | 12.04
Nella serata di venerdì 10 ottobre a Mirabilandia, il parco tematico di Ravenna, si è tenuta la 24ª edizione dei Parksmania Awards, i premi che ogni anno celebrano l’eccellenza dei parchi di divertimento italiani ed europei, riconoscendo le realtà che si sono maggiormente distinte durante la stagione per innovazione, qualità e iniziative di rilievo. L’evento, organizzato dalla testata specializzata Parksmania.it, è ormai considerato un appuntamento di riferimento a livello internazionale per il mondo dell’amusement.

Oltre 60 i parchi presenti da tutta Europa – tra cui strutture provenienti da Francia, Germania, Spagna, Belgio, Olanda e Austria – per una serata che ha visto anche il coinvolgente spettacolo del cast artistico di Mirabilandia, offerto gratuitamente a un pubblico di oltre 500 spettatori.

Tra i principali riconoscimenti assegnati ai parchi italiani: Movieland Park è stato nominato Parco dell’Anno, mentre Gardaland ha ricevuto il premio per la Miglior Nuova Attrazione con “Animal Treasure Island”, celebrativa dei suoi 50 anni. A Mirabilandia sono andati due importanti premi per il Miglior Show Indoor con “Pinocchio - Il Musical” una rivisitazione in chiave futuristica del celebre burattino, e per la Miglior Nuova Attrazione Family con “Nickelodeon Land”, prima area italiana interamente dedicata ai personaggi del celebre canale tv.

Sul versante europeo, è Europa Park ad aggiudicarsi il titolo di Parco Europeo dell’Anno, con una stagione speciale per il suo 50° anniversario. Tra le attrazioni più innovative premiate: Disney Tales of Magic (Disneyland Paris), Helios (Fantasiana), YOY (Walibi Holland) e Mission Bermudes (Futuroscope).

Premi speciali sono stati attribuiti anche a realtà italiane come Etnaland (Premio per l’Innovazione Tecnologica), Acqua Village Cecina, Caneva Aquapark e Cowboyland per progetti particolarmente significativi. Riconoscimenti alla carriera, infine, per Gianfranco Bollini e Francesco Isoni.

“Valorizzare le migliori iniziative – ha dichiarato Roberto Canovi, direttore di Parksmania.it – significa sostenere un settore che ogni anno accoglie milioni di visitatori e offre lavoro a migliaia di persone. Qualità, innovazione e attenzione al pubblico restano i pilastri fondamentali per affrontare le sfide future”.

