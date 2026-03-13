Un momento di incontro per festeggiare il successo del film più visto in Italia della storia. E' ciò che è accaduto nella sede di Mediaset a Cologno Monzese

Un momento di incontro per festeggiare il successo del film più visto in Italia della storia. E' ciò che è accaduto nella sede di Mediaset a Cologno Monzese, dove Pier Silvio Berlusconi e Checco Zalone si sono visti per celebrare i record di 'Buen Camino' e per parlare di progetti futuri.

L'appuntamento si è svolto in un clima di allegria ed entusiasmo. A sorpresa, Giampaolo Letta di Medusa ha fatto trovare ai due una statua di scena utilizzata nel film e ispirata al protagonista. E il momento è stato suggellato da una foto che ritrae i due mentre scherzano davanti all'originale opera d'arte.