Sarà 'Otello' di Giuseppe Verdi, diretto da Myung-Whun Chung e con la regia di Damiano Michieletto, a inaugurare il 7 dicembre, alle ore 18, la nuova stagione del Teatro alla Scala. Un appuntamento che segna il ritorno del maestro coreano sul podio del Piermarini nella nuova veste di direttore musicale e che riunisce Orchestra e Coro scaligeri, con cui Chung collabora dal 1990. Per la tradizionale serata di Sant'Ambrogio il teatro milanese punta su uno dei capolavori più amati del repertorio verdiano, affidandolo a una squadra artistica di primo piano e a un allestimento che promette una lettura contemporanea della tragedia shakespeariana.

Al centro della produzione, tre interpreti di primo piano: Brian Jagde nel ruolo di Otello, Eleonora Buratto in quello di Desdemona e Luca Salsi come Jago. Completano il cast Juan Francisco Gatell (Cassio), Cristiano Olivieri (Roderigo), Szilvia Vörös (Emilia), Huanhong Li (Lodovico) e Nicolò Ceriano (Montano). Il Coro della Scala è preparato da Alberto Malazzi, mentre il Coro di voci bianche dell'Accademia Teatro alla Scala è diretto da Brunella Clerici.

Tra le novità della serata spicca il debutto di Eleonora Buratto nella Prima del 7 dicembre. Il soprano, già protagonista alla Scala in produzioni come 'L'elisir d'amore', 'Così fan tutte', 'Les contes d'Hoffman' e 'Simon Boccanegra', non aveva ancora preso parte in scena all'inaugurazione della stagione. Aveva tuttavia partecipato alla serata televisiva '...a riveder le stelle' nel 2020. Per Brian Jagde si tratta della seconda Prima consecutiva, dopo 'La forza del destino' del 2024. Quella di Luca Salsi sarà invece una nuova partecipazione a un appuntamento che lo ha già visto protagonista nel 2017 con 'Andrea Chénier', nel 2019 con 'Tosca', nel 2021 con 'Macbet' e nel 2023 con 'Don Carl', oltre alla partecipazione alla serata televisiva del 2020. La produzione prevede anche un cambio di cast per le ultime tre recite. Il 29 dicembre, il 2 e il 5 gennaio i ruoli principali saranno affidati rispettivamente a Luciano Ganci come Otello, Roberto Frontali come Jago e Roberta Mantegna come Desdemona.

La regia di Michieletto, all'ottavo allestimento operistico alla Scala, propone una lettura incentrata sui temi dell'identità, dell'esclusione e della manipolazione. L'allestimento, con scene di Paolo Fantin, costumi di Carla Teti, luci di Alessandro Carletti e drammaturgia di Mattia Palma, affronta in particolare il rapporto tra Otello e la società veneziana, mettendo in evidenza le distanze sociali e culturali che separano il protagonista dalla comunità di cui è chiamato a difendere gli interessi.

"Mi interessava di più il tema dell'identità: da dove vieni, a quale mondo appartieni, possiamo riconoscerti come uno di noi?", ha spiegato Michieletto, illustrando la propria interpretazione del personaggio. Il regista parte da un ambiente aristocratico dal quale Otello è sostanzialmente escluso, nonostante il valore militare e il ruolo decisivo che ricopre per Venezia. La diversità del protagonista non viene letta soltanto attraverso il colore della pelle, ma soprattutto come condizione di uno straniero che non riesce a essere riconosciuto e accolto dalla comunità. Nella visione del regista, Otello arriva in scena esausto e insanguinato dopo la vittoria militare. Con le ultime energie pronuncia il suo "Esultate!", per poi crollare a terra. Intorno a lui tutti festeggiano, ma nessuno si preoccupa delle sue condizioni. L'unico a mostrargli attenzione è Jago, il personaggio che diventerà il motore della tragedia. Si ribalta così anche il rapporto tra servo e padrone: Jago, apparentemente subordinato, si rivela capace di manipolare il proprio superiore fino a determinarne la rovina.

Per Michieletto, già invitato nei principali teatri europei e nei festival internazionali, si tratta di un nuovo capitolo del rapporto con la Scala, dove ha firmato produzioni come 'Un ballo in maschera' e 'La scala di seta' nel 2013, 'Falstaff' nel 2017, 'Salome' nel 2023, 'Médée' nel 2024, 'Il nome della rosa' nel 2025 e 'Carmen' nel 2026. Il suo lavoro su 'Otello' arriva dopo importanti impegni internazionali, tra cui la 'Traviata'a Bregenz e la ripresa di 'Carmen' al Covent Garden di Londra.

Sul podio, Chung affronta uno dei titoli verdiani con cui ha un rapporto artistico consolidato. Il maestro ha diretto 'Otello' per la prima volta all'Opéra Bastille nel 1990, con Plácido Domingo, Kallen Esperian e Renato Bruson, tornando poi al titolo nel 1992. Nel 1994 è stata pubblicata da Deutsche Grammophon una registrazione dell'opera con i complessi della Bastille e un cast che comprendeva Domingo, Cheryl Studer e Sergei Leiferkus. Nel corso degli anni Chung ha ripreso il titolo al Théâtre du Châtelet, alla Fenice di Venezia e alle Chorégies d'Orange, oltre che in altre occasioni internazionali. Tra le esperienze più recenti figura la direzione dell'opera a Busan, in Corea del Sud, nell'ottobre 2026.

Alla Scala Chung ha già diretto 'Simon Boccanegra' nel 2016, con la regia di Federico Tiezzi, produzione poi portata in tournée a Mosca e ripresa nel 2018, 'Don Carlo' nel 2017, con la regia di Peter Stein, e la ripresa dell'allestimento de 'La traviata' di Liliana Cavani nel 2019. Il suo primo anno da direttore musicale del Teatro alla Scala sarà caratterizzato anche da un altro appuntamento verdiano, 'Macbet', in un percorso che intreccia il rapporto tra Verdi e Shakespeare.

Proprio nell'intervista pubblicata sulla rivista del teatro milanese, Chung sottolinea il particolare valore drammaturgico di 'Otello', soprattutto per il contributo di Arrigo Boito al libretto. Secondo il direttore, l'opera presenta una concentrazione drammatica rara, nella quale ogni parola ha un peso preciso. Il linguaggio musicale di Verdi si evolve profondamente, arricchendosi anche sul piano armonico, soprattutto nella caratterizzazione di Jago. Non a caso, osserva Chung, il progetto originario avrebbe dovuto intitolarsi proprio 'Jago': un personaggio centrale, complesso e capace di costruire attraverso le parole una realtà completamente falsa.

L'inaugurazione del 2026 avrà inoltre un significato particolare per la storia della televisione italiana. Ricorre infatti il cinquantesimo anniversario della prima trasmissione televisiva della Prima scaligera, avvenuta nel 1976 proprio con 'Otello', diretto da Carlos Kleiber e messo in scena da Franco Zeffirelli, con Plácido Domingo, Mirella Freni e Piero Cappuccilli. Quell'edizione è rimasta nella memoria della Scala come uno degli spettacoli più importanti della sua storia, anche per il successo del protagonista Domingo, destinato a diventare uno degli interpreti di riferimento del ruolo nei decenni successivi.

La collaborazione tra Scala e Rai, che ha contribuito a portare l'opera a un pubblico sempre più ampio, sarà celebrata anche attraverso un documentario che verrà presentato nei prossimi giorni. Anche quest'anno l'opera sarà trasmessa in diretta su Rai1 e Rai Radio3, confermando il legame tra il teatro milanese e il servizio pubblico radiotelevisivo.

La programmazione prenderà il via già dal 30 novembre con 'Prima Diffusa', il progetto promosso dal Comune di Milano insieme a Edison, Rai e Teatro alla Scala. Per una settimana sono previsti incontri, conferenze, mostre e spettacoli, fino alle proiezioni in diretta dell'opera in oltre 30 istituzioni culturali milanesi. L'iniziativa porterà così la Prima fuori dalle mura del Piermarini, coinvolgendo spazi e istituzioni culturali della città. Nella stessa giornata sarà disponibile il nuovo numero di dicembre della rivista «La Scala», 96 pagine quasi interamente dedicate all'inaugurazione e ai diversi aspetti artistici e storici della produzione. Venerdì 4 dicembre, alle ore 18, è in programma l'anteprima riservata agli Under30. La Prima si terrà lunedì 7 dicembre alle 18, seguita da altre otto rappresentazioni: il 10 dicembre alle 20, nell'ambito del turno Prime Opera; il 13 dicembre alle 20, turno A; il 16 dicembre alle 20, turno B; il 19 dicembre alle 20, turno D; il 22 dicembre alle 20, turno C; e infine il 29 dicembre, il 2 e il 5 gennaio, sempre alle 20, fuori abbonamento.

Con il ritorno di un titolo che ha segnato profondamente la storia del teatro, la Scala sceglie dunque di inaugurare la stagione nel segno di Verdi, affidando a Chung e Michieletto una nuova lettura di un'opera nata proprio per il Piermarini nel 1887. La prima rappresentazione assoluta, il 5 febbraio di quell'anno, fu diretta da Franco Faccio e vide Francesco Tamagno nel ruolo di Otello, Romilda Pantaleoni come Desdemona e Victor Maurel come Jago. Fu un trionfo, con ripetuti applausi, bis di alcuni brani e venti chiamate finali per Verdi.

Da allora il teatro ha riproposto l'opera 26 volte tra nuove produzioni e riprese, in sede e in tournée, per un totale di 185 rappresentazioni. Tra gli appuntamenti storici spiccano il ritorno del 1976 con Kleiber e Zeffirelli e la nuova inaugurazione del 7 dicembre 2001, quando Riccardo Muti diresse una produzione di Graham Vick con Domingo, Barbara Frittoli e Leo Nucci.

Il nuovo allestimento si inserisce quindi in una lunga tradizione, ma punta a interrogare il presente attraverso una vicenda nella quale la menzogna diventa strumento di potere e la manipolazione della realtà conduce alla distruzione. Un tema che attraversa l'intera partitura e che il direttore artistico e il regista riportano al centro della scena. Come osserva il musicologo Raffaele Mellace, in 'Otello' il dramma non nasce soltanto dalle passioni, ma soprattutto dalla finzione costruita attraverso le parole di Jago: una realtà inesistente che finisce per condizionare in modo devastante la mente del protagonista. Un meccanismo che rende l'opera, a quasi 140 anni dalla sua prima rappresentazione, ancora profondamente attuale. (di Federica Mochi e Paolo Martini)