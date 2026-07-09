Dalla serie 'Bro' con Can Yaman al thriller con Borghi e Impacciatore, le novità di Prime Video Italia

Dalla serie comedy 'Bro' con Can Yaman e Giovanni Nasta al thriller psicologico Prime Original 'Un’altra madre' con Alessandro Borghi, Sabrina Impacciatore e Francesco Gheghi fino alla commedia romantica 'Come distruggere l'ex' con Greta Scarano, Dario Aita ed Eugenio Franceschini e la trasposizione in serie del romanzo di Felicia Kingsley 'Due cuori in affitto'. Al Prime Video Presents Italia 2026, che si è tenuto oggi a Roma, Prime Video ha svelato una line-up sempre più ambiziosa, con nuovi film, serie e show Prime Original. Un’edizione che celebra anche i dieci anni di Prime Video in Italia - un decennio che ha visto il servizio streaming crescere, dalle prime produzioni locali fino a costruire un catalogo di produzioni originali italiane tra i più ricchi in Europa, grazie a collaborazioni con i più prestigiosi partner creativi del Paese. "Fino ad oggi abbiamo prodotto 60 produzioni locali originali che sono piaciute molto all’estero", ha dichiarato in apertura dell’evento Nicole Morganti, Head of Local Originals Southern Europe · Prime Video & Amazon Studios. La mission è "ampliare il target, sperimentare e portare nuovi generi con prodotti italiani girati in inglese". L’obiettivo? "Portare sullo schermo storie capaci di creare una connessione con il pubblico. In questo momento difficile - ha spiegato Morganti - dobbiamo intercettare i bisogni del pubblico".

Grande attesa per 'Bro', la nuova serie comedy Prime Original in 8 episodi con protagonisti Can Yaman e Giovanni Nasta. Racconta la storia di due fratellastri avvocati, Riccardo e Nicola Ridolfi, opposti in tutto ma costretti a collaborare. Riccardo (Yaman), brillante legale dello studio di famiglia, vede la sua vita andare in pezzi dopo una dolorosa delusione sentimentale. Nicola (Nasta), invece, è il suo opposto: apparentemente improbabile, ma dotato di un carisma irresistibile e di una naturale capacità di relazionarsi con gli altri. Quando circostanze impreviste li costringono a lavorare fianco a fianco per salvare lo studio di famiglia, i due stringono un patto che li porterà a confrontarsi con le proprie fragilità, i legami familiari e tutto ciò che significa davvero fidarsi dell’altro. Tra lavoro, amore, tensioni familiari e situazioni esilaranti, 'Bro' è una buddy comedy dalle sfumature romance che mescola umorismo e sentimento per raccontare il percorso di due fratelli molto diversi, chiamati a scoprire cosa significhi davvero essere dei "bro". Diretta da Riccardo Donna e Tobia Campana, co-prodotta da Amazon MGM Studios e Lux Vide - società del gruppo Fremantle - Bro sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo.

Attualmente in lavorazione è il thriller psicologico Prime Original 'Un’altra madre' con protagonisti Sabrina Impacciatore, Alessandro Borghi, Francesco Gheghi, Carlotta Gamba e Pierluigi Gigante. In uno sperduto casale di campagna, la terapeuta Olga (Impacciatore) conduce un esclusivo ritiro di psicodramma per persone segnate da traumi profondi. Vite spezzate in cerca di redenzione. "È un ruolo che mi ha messo alla prova e mi sta insegnando tanto, si muove su tanti livelli: lei si prende cura degli altri ma non si rende conto della sua malattia", dice Impacciatore durante la presentazione. Per l'attrice si tratta del "primo ruolo da protagonista in un dramma". Ad accompagnarla suo figlio Lorenzo (Francesco Gheghi), fragile e tormentato, legato a lei in modo particolare e profondo. L’arrivo di Tommaso (Borghi), un enigmatico partecipante che sembra conoscere segreti inconfessabili, incrina il fragile equilibrio del gruppo e finisce con il minare profondamente il rapporto tra madre e figlio. Tra manipolazioni e sensi di colpa, il confine tra cura e follia si fa sempre più sottile, fino a una resa dei conti inevitabile. "Tra pochi mesi compirò 40 anni e quello che desidero è divertirtmi: ecco questo ruolo aveva tutte le carte in regole per farmi divertire. Intrattiene lo spettatore perché gli fa cambiare opinione su di lui scena dopo scena", ha raccontato Borghi. Per l'attore "dobbiamo dare al pubblico un motivo per restare incollati allo schermo". Diretto da Francesco Carrozzini, scritto da Enrico Audenino, Paola Boschi, Francesco Carrozzini e Serena Patrignanelli, 'Un’altra madre' è prodotto da Amazon MGM Studios in coproduzione con Lucky Red e Genesis e sarà disponibile su Prime Video in tutto il mondo.

Dal thriller all'amore. Greta Scarano, Dario Aita e Eugenio Franceschini sono i protagonisti della commedia romantica Prime Original 'Come distruggere l’ex', attualmente in lavorazione. La storia segue Miriam, una brillante programmatrice che sviluppa algoritmi per una delle più quotate dating app, convinta che l’amore sia una formula matematica. Quando il compagno la lascia all’improvviso dopo sette anni insieme, Miriam architetta la vendetta perfetta: manipolare i match dell’ex per infliggergli una settimana di appuntamenti catastrofici. Ma tra sabotaggi sempre più assurdi, conseguenze impreviste e incontri inattesi, scoprirà che "l'amore segue logiche che sfuggono a ogni calcolo e così deve abbandonarsi ad esso", ha detto Scarano. Una brillante commedia romantica che parla il linguaggio delle app per raccontare una verità antica come il mondo: al cuore non si comanda. 'Come distruggere l’ex' è diretta da Alessio Maria Federici ("abbiamo capito che l'amore è una di quelle cose che ordini su Amazon ma non è detto che ci sia il reso") e scritta da Valeria Montebello, Greta Scicchitano e Alessio Maria Federici, coprodotta da Amazon MGM Studios e da Roberto Sessa per Picomedia (società del gruppo Asacha e parte di Fremantle), e sarà disponibile in esclusiva in tutto il mondo su Prime Video.

Il romanzo 'Due cuori in affitto' di Felicia Kingsley diventa una serie

Dopo il successo di 'Non è un paese per single', primo film tratto da un romanzo di Felicia Kingsley - l’autrice dei record, con oltre 4 milioni di copie e la più venduta in Italia per tre anni consecutivi - arriva la nuova serie Prime Original 'Due cuori in affitto', basata sull’omonimo e amatissimo romanzo della scrittrice (Newton Compton Editori). Lo ha annunciato Nicole Morganti, Head of Local Originals Southern Europe di Prime Video & Amazon Studios, in occasione del Prime Video Presents Italia 2026. È stato inoltre annunciato che l'attore italo-canadese Giacomo Gianniotti (per molti Andrew DeLuca della serie 'Grey's Anatomy') sarà il protagonista maschile della serie e vestirà i panni di Blake Avery. La storia segue Stella, un’aspirante sceneggiatrice con la mania del controllo e un’ultima chance per sfondare. Blake è un navigato autore di bestseller: caotico, affascinante e dannatamente sicuro di sé. Sono agli antipodi in tutto. Quando si ritrovano costretti a condividere una villa sul mare e lavorare gomito a gomito per salvare una serie tv dal fallimento, la collisione è inevitabile. Ma tra riscritture notturne, tensione alle stelle e tentativi di sabotarsi a vicenda, il confine tra rivalità e desiderio diventa pericolosamente sottile. A dirigere la serie - le riprese inizieranno prossimamente in Sardegna - ci sarà Laura Chiassone, già dietro la macchina da presa di 'Non è un paese per single'. 'Due cuori in affitto' - scritta da Alessandra Martellini, Giulia Magda Martinez e Matteo Visconti - è una serie coprodotta da Amazon MGM Studios, Fulvio e Paola Lucisano per Italian International Film/Lucisano Media Group, e Federico e Francesco Scardamaglia per Compagnia Leone Cinematografica. La serie sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo.

L’evento è stato inoltre l’occasione per condividere tanti aggiornamenti su alcune attesissime produzioni già annunciate, come i film: l’heist movie 'Masterplan' (in arrivo il 16 ottobre) con Stanley Tucci, Simona Tabasco e Victor Belmondo (nipote del grande Jean-Paul); 'Il ministero dell’Amore' (a fine 2026) scritto e diretto da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo (che hanno firmato 'Boris') con Pif, Alessandra Mastronardi, Pietro Sermonti e Angelo Finocchiaro; la commedia romantica 'Blame it on Rome' (in arrivo nel 2027) con Michele Morrone e Gabrielle Union; nel 2027 arriverà anche 'Love Me Love Me 2', il nuovo film Prime Original italiano girato in inglese, tratto dal secondo romanzo della serie di quattro libri 'Love Me Love Me' di Stefania S., che ha conquistato oltre 25 milioni di letture su Wattpad (pubblicato in Italia da Sperling & Kupfer) con protagonisti Mia Jenkins, Pepe Barroso Silva e Luca Melucci, che ritornano nei rispettivi ruoli. Quello di 'Love Me Love Me' è un universo che va ben oltre i libri e i film: è un fenomeno che ha appassionato un’intera generazione, diventando un punto di riferimento per una community globale in continua crescita. Lo speciale 'Love Me Love Me...More' va oltre il film per raccontare chi sono davvero i suoi protagonisti, dentro e fuori dal set: contenuti esclusivi, interviste e momenti catturati tra una scena e l’altra. Le testimonianze degli attori si intrecciano con quelle di ospiti ed altre figure chiave coinvolte nel film che osservano il fenomeno da prospettive diverse - fandom, relazioni, identificazione, cultura pop - ampliando lo sguardo ben oltre il tradizionale backstage. 'Love Me Love Me...More' è prodotto da Lotus Production - una società Leone Film Group - per Amazon MGM Studios e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo nel 2027.

In occasione di Prime Video Presents Italia 2026 è stata annunciata inoltre la serie Prime Original 'Il giorno perfetto' con protagonista Diana Del Bufalo e Pierpaolo Spollon. Quando Viola, una cinica e sfrontata organizzatrice di eventi, viene sorpresa a baciare il marito di una cliente tramite una kiss-cam da lei stessa ideata, la sua carriera crolla all’istante. L'unico lavoro disponibile: wedding planner presso una prestigiosa agenzia - un’ironia crudele per una donna che considera il matrimonio un costrutto sociale con data di scadenza. A peggiorare le cose c'è Tito, l’idealista romantico che ha rimorchiato in un karaoke bar la sera del suo licenziamento, che si rivela essere il suo nuovo collega, oltre che il figlio della fondatrice dell’agenzia. Ora devono organizzare insieme "il giorno perfetto" degli altri, fingendo che la chimica tra loro non esista. Una rom-com su due persone perfette l’una per l’altra, ma terrorizzate dall’idea di ammetterlo - dove ogni matrimonio che organizzano li avvicina un passo di più alla storia d’amore che si rifiutano di vivere. Scritta da Francesco Pasqua, Vanessa Picciarelli, Pierpaolo Piciarelli, Laura Grimaldi, Michela Andreozzi e Marco Vicari, e diretta da Michela Andreozzi, 'Il giorno perfetto' è prodotta da Fabula Pictures per Amazon MGM Studios e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo. Tra gli annunci ci sono anche la terza stagione di 'Pesci Piccoli' con i The Jackal (Ciro Priello, Fabio Balsamo, Aurora Leone e Gianluca Fru insieme a Martina Tinnirello) in arrivo nel 2027 e 'Postcards from Italy' (girata a Palermo), la serie Prime Original italiana in lingua inglese con Nicole Wallace ( che ha conquistato il pubblico mondiale come protagonista della trilogia 'Culpables') affiancata da Sebastiano Pigazzi, Filippo De Carli, Maria Vera Ratti, Niccolò Senni, Vincent Riotta, Paola Minaccioni, e Martina Gatti. In arrivo nel 2027, la serie e diretta dalla regista premio Oscar Jessica Yu.

Casa Prime Video accoglierà anche il ritorno degli YouNuts!, la coppia di registi formata da Antonio Usbergo e Niccolò Celaia. Sullo schermo portano 'Ingorgo' la serie comedy Prime Original basata sul format della serie originale spagnola 'Atasco'. Quando, al calare della sera, un enorme ingorgo sconvolge i piani di migliaia di automobilisti, una semplice coda nel traffico si trasforma in un imprevedibile palcoscenico di storie, incontri e colpi di scena. Tra situazioni surreali, rivelazioni inaspettate e dinamiche esilaranti, il traffico diventa il punto di convergenza di personaggi diversissimi tra loro, costretti a condividere uno spazio sospeso nel tempo in cui tensioni, segreti e assurdità emergono in tutta la loro forza. Quello che sembra un incidente di percorso si rivelerà presto molto di più, dando vita a una comedy capace di raccontare, con ironia e umanità, il caos delle nostre vite. Nel cast, volti tra i più amati di tv, cinema e teatro, tra cui Mario Ermito, Matilde Gioli, Corrado Guzzanti, Alessandra Mastronardi, Lucia Ocone, Ilenia Pastorelli e Gian Marco Tognazzi. Prodotta da Garbo Produzioni in collaborazione con Prime Video, 'Ingorgo' sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in Italia il prossimo autunno.

Sempre dal mondo comedy arriva infine 'Super Market', prodotta da Banijay Italia in collaborazione con Prime Video, e disponibile in esclusiva su Prime Video in Italia dal 17 luglio. Scritta e diretta dal collettivo Il Terzo Segreto di Satira, è ambientata in un caotico supermercato di quartiere nella periferia di Milano, Super Market racconta le tragicomiche vicende di un gruppo di personaggi tanto eccentrici quanto irresistibili, alle prese ogni giorno con clienti impossibili, imprevisti surreali e piccole grandi catastrofi quotidiane. Quando il supermercato si trova ad affrontare una crisi che ne mette a rischio il futuro, i suoi dipendenti saranno chiamati a fare squadra per salvare non solo il proprio posto di lavoro, ma anche quel luogo che, nel bene e nel male, è diventato per tutti loro una seconda casa. Nel cast della serie Alessandro Betti, Katia Follesa, Marta Zoboli, Francesco Arienzo, Tommaso Cassissa, Gaia Bavaro, Davide Calgaro, Martina Bonan, Walter Leonardi e Valerio Airò Rochelmeyer.

Giuseppe Cruciani e Fedez 'vittime' di 'Roast in Peace 2', gli show comedy in arrivo

"Ha sempre detto di non essere né di destra e né di sinistra, strano per un co***one", dice il comico Max Angioni alla 'vittima' Giuseppe Cruciani. "A proposito di brutte compagnie: Fedez è stato il marito di Chiara Ferragni", dice la comica Martina Catuzzi al rapper. Questo è solo un piccolo assaggio di quello che accadrà nella seconda stagione del comedy show 'Roast in Peace'.Anche quest’anno, cinque nuove celebrità, o meglio, cinque 'defunti' d’eccezione sono pronti a farsi seppellire dalle risate: Fedez, Alessandro Borghese, Simona Ventura, Giuseppe Cruciani e Asia Argento. A 'onorare' la loro memoria con ironia e sarcasmo saranno 4 spietati comici: le due new entry Max Angioni e Martina Catuzzi, il vincitore della passata stagione Stefano Rapone ed Eleazaro Rossi. Il 'funerale' sarà guidato nuovamente dall’officiante Michela Giraud. La nuova stagione - disponibile dal 18 settembre - è prodotta da Stand By Me in collaborazione con Prime Video.

In autunno, è attesa la seconda stagione dello show di successo 'The Traitors Italia', guidato ancora una volta da Alessia Marcuzzi. Nel cast, tra i tanti, Lorella Cuccarini, Jolanda Renga (figlia del cantante Francesco e dell’attrice Ambra Angiolini), Filippo Magnini, Francesca Barra, Valentina Nappi, Giulia Salemi e il ballerino di 'Ballando con le stelle' Pasquale La Rocca. Ambientato in una location inedita e avvolta dal mistero, 'The Traitors Italia' vede un gruppo di personaggi famosi sfidarsi in un gioco di strategia, intuizione e inganno. Attraverso una serie di missioni, i concorrenti dovranno collaborare per incrementare il montepremi in denaro. Ma tra loro si nascondono alcuni "traditori", pronti a manipolare il gruppo e a sabotarne i piani per conquistare il premio finale. I "leali", ignari dell’identità dei traditori, dovranno invece unire le forze per smascherarli ed eliminarli dal gioco. In una trama sempre più fitta di alleanze, sospetti e tradimenti, la posta in palio sarà altissima. Se almeno un traditore riuscirà ad arrivare fino alla fine della competizione, si aggiudicherà l’intero montepremi; se invece tutti i traditori verranno smascherati, saranno i concorrenti leali ancora in gara a dividersi il premio in parti uguali.

Il 23 ottobre debutta 'LOL Halloween Special', lo speciale Halloween di 'LOL: Chi ride è fuori' che chiama a raccolta sei tra i protagonisti di tutte le edizioni di 'LOL' - Maccio Capatonda, Katia Follesa, Lucia Ocone, Herbert Ballerina, Brenda Lodigiani e Andrea Pisani - che si sfideranno per 4 ore consecutive non solo a rimanere seri ma anche a non spaventarsi. La control room sarà affidata all’inesorabile commento della Gialappa's Band (Giorgio Gherarducci e Marco Santin), che accompagnerà i concorrenti in questa sfida all’ultima battuta. Inoltre, torna Lillo Petrolo che, in questa edizione speciale, sarà co-host al fianco della Gialappa's ed inoltre vestirà i panni del Ceo di un’agenzia decisamente fuori dal comune: un’agenzia di mostri pronti a irrompere nel gioco per tentare di spaventare i concorrenti. 'LOL Halloween Special' è prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon MGM Studios.

Infine, dopo il grande successo della prima edizione, è stata annunciata la seconda stagione di 'The 50'. Cinquanta celebrità, star e influencer, sotto lo sguardo misterioso e ironico del padrone di casa, un Leone, si sfideranno in un castello medievale e nella sua spettacolare Arena, in una serie di prove fisiche e mentali per conquistare un montepremi che andrà a un viewer da casa, scelto tra chi avrà puntato sul vincitore finale dello show. I concorrenti che vincono le singole prove potranno mandare a rischio eliminazione i perdenti, sempre sotto gli occhi del Leone che commenta con sarcasmo tutto ciò che accade.'The 50', prodotto da Banijay Italia per Amazon MGM Studios, è un format di Banijay Entertainment, creato da B Prod (Banijay Francia) e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in Italia.