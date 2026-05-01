Arisa, Pierpaolo Spollon e BigMama al timone dell'evento in diretta da piazza San Giovanni in Laterano. Apre Paolo Belli e chiude l'Orchestra Popolare La Notte della Taranta

E' il giorno del Concertone del Primo Maggio, il tradizionale evento per la Festa dei Lavoratori in piazza San Giovanni in Laterano a Roma, condotto quest'anno per la prima volta da Arisa e Pierpaolo Spollon, affiancati dalla 'veterana' BigMama, alla sua terza presenza.

Un Concertone, secondo il trio, che sarà all'insegna della "leggerezza", della spontaneità e di un dialogo autentico con i giovani, con la musica al centro per veicolare messaggi importanti "senza annoiare".

Gli artisti in scaletta

Come anticipato dal direttore artistico Massimo Bonelli, ad aprire le danze della diretta tv dalla piazza sarà Paolo Belli. A chiudere l'evento, invece, l'Orchestra Popolare La Notte della Taranta. Salvo sorprese, è esclusa la presenza di ospiti internazionali: "In questo momento storico la musica italiana è molto più centrale nel racconto della nazione e più rappresentativa di quello che il Paese ascolta" e a questo si aggiunge un "contesto di mercato diverso", che rende più complessa la partecipazione di grandi nomi stranieri, ha spiegato infatti Bonelli presentando l'evento.

Sul palco i cantanti che si esibiranno (in ordine alfabetico) saranno: Angelica Bove, Bambole di Pezza, Birthh, Casadilego, Chiello, Delia, Ditonellapiaga Dolcenera, Dutch Nazari, Eddie Brock, Emma Nolde, Ermal Meta, Frah Quintale, Francamente, Francesca Michielin, Fulminacci, Geolier, I Ministri, Irama, La Niña, Lea Gavino, Levante, Liftiba, Maria aAntonietta e Colombre, Mobrici, Niccolò Fabi, Nico Arezzo, Okgiorgio, Paolo Belli, Primogenito, Riccardo Cocciante, Rkomi, Rob, Rocco Hunt, Roshelle, Santamarea, Sayf, Senza Cri, Serena Brancale, Sissi.

Orari, dove seguire il concertone in tv e radio

Il Concertone prenderà il via in piazza a partire dalle 13.30, quando sul palco si esibiranno i gruppi emergenti. A partire dalle 15.15 quindi la diretta tv su Rai3, che andrà avanti fino a notte inoltrata con qualche pausa per il telegiornale.

A trasmettere in diretta l'evento per chi non potrà essere presente, la radio ufficiale del Concertone Rai Radio 2, ma anche Rainews.it. Il Primo Maggio è in onda inoltre su RaiPlay e Rai Italia.