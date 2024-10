"Puff in tour": comici scuderia Lando Fiorini dal cuore di Roma ai teatri di Lazio e Abruzzo

Il Puff va in tour e a partire da domani approdano nei teatri del Lazio i migliori talenti della comicità romana e della scuderia “Associazione Lando Fiorini per la romanità”. Parte, così da domani, la ricca rassegna teatrale messa a punto da Francesco Saverio Fiorini, figlio dell’artista romano scomparso nel 2017, che pur mantenendo aperte al pubblico le porte del proprio teatro, oggi con sede nel quartiere Testaccio presso l’Antica Stamperia Rubattino, riprende in mano un progetto avviato e sospeso nel 2020 a causa delle ristrettezze imposte dalla pandemia, portando in giro per il Lazio e non solo i volti e nomi più rappresentativi della comicità romana.

Il tour prende il via sul palco del “Teatro Castelli Romani” a Cecchina (Albano Laziale), spostandosi poi il 1 novembre al "Teatro Narzio" di Subiaco, il 10 novembre al “Teatro Comunale” di Vejano, in provincia di Viterbo, e ancora il 22 al "Teatro Comunale" di Colleferro. Venerdì 29 novembre la rassegna promossa dall’ Associazione Lando Fiorini valica i confini della regione esportando la comicità e la romanità anche all’”Auditorium Enrico Fermi” Celano (L’Aquila). Nel frattempo, però, al “Puffetto” di Testaccio, non si arresta la stagione romana che alza il sipario sabato 16 novembre con Fabrizio Gaetani. Da ottobre a maggio, a rotazione in scena, i Sequestrattori, Marco Capretti, Luciano Lembo, Bebba Albanesi, Trio Monti, Marco Passiglia e ancora Fabrizio Gaetani, Tommaso Zevola, Camillo Toscano e Fulvia Borella e il Gra. “L’associazione Lando Fiorini ha come obiettivo l’arte e la cultura romana – spiega Francesco Saverio Fiorini Presidente Associazione Lando Fiorini per la Romanità e direttore artistico de Il Puff - Da sempre vengono promosse iniziative teatrali, musicali e collaborazioni artistiche con enti culturali, al fine di dare spazio ad artisti emergenti o già noti, ma tutti rigorosamente sotto il segno della romanità”.

Continua inoltre l’attività di RadioPuff, la web radio inaugurata dall’Associazione Lando Fiorini per la romanità il 27 gennaio 2021, che tramite App trasmette in 172 paesi nel mondo portando la musica romana, di ieri e di oggi, nelle case e nel cuore dei romani residenti a Roma, all’estero, o semplicemente di chi ama la città Eterna. Un ampio e variegato repertorio che va da Lando Fiorini, Gabriella Ferri, Franco Califano, Gigi Proietti, Ettore Petrolini e Romolo Balzani, fino a Barbarossa, Mannarino, Ultimo e L’Orchestraccia e tutti quelli che hanno cantato e cantano con Roma nel cuore, nella programmazione quotidiana dell’emittente romana doc diretta da Francesco Fiorini e Jara Conigliani. “Quello di Radio Puff è un progetto ideato in un momento di forzata lontananza dal teatro a causa del Covid - dichiara Francesco Saverio Fiorini – in cui abbiamo sentito forte la necessità di essere accanto agli spettatori. Da qui la scelta di un’applicazione che coniuga modernità e facilità di accesso annullando le distanze e permettendoci di raggiungere tutti coloro che, amando Roma, vogliano collegarsi”.