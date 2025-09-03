circle x black
Cerca nel sito
 

Radiohead, il ritorno è ufficiale: un tour con 4 date in Italia

Prima le indiscrezioni, poi l’annuncio ai fan di Philip Selway

Thom Yorke dei Radiohead - Ipa
Thom Yorke dei Radiohead - Ipa
03 settembre 2025 | 18.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Dopo i rumors rimbalzati nelle scorse ore arriva la conferma ufficiale: i Radiohead hanno annunciato una serie di 20 concerti che si terranno in cinque città europee. La band si esibirà a Madrid, Bologna (con quattro date), Londra, Copenaghen e Berlino. In un messaggio ai fan diffuso oggi, Philip Selway dei Radiohead ha spiegato: “L’anno scorso ci siamo ritrovati a provare, tanto per il gusto di farlo. Dopo una pausa di sette anni, è stato bellissimo suonare di nuovo i nostri brani e riconnetterci con un’identità musicale che vive profondamente dentro ciascuno di noi. Ci ha anche fatto venire voglia di fare qualche concerto insieme, quindi speriamo possiate venire a una delle prossime date. Per ora saranno solo queste, ma chissà dove ci porterà tutto questo”.

La band inizierà il tour alla Movistar Arena di Madrid il 4 novembre e poi proseguirà sempre nella capitale spagnola il 5, 7 e 8 novembre. In Italia il gruppo farà tappa a Bologna il 14, 15, 17 e 18 novembre, all’Unipol Arena. Il 21, 22, 24 e 25 sarà la volta della O2 Arena di Londra e poi a dicembre il tour toccherà la Royal Arena di Copenaghen, l’1, 2, 4 e 5. Infine, sono previste quattro date a Berlino, alla Uber Arena l’8, 9, 11 e 12 dicembre. Per garantire che i biglietti arrivino direttamente ai fan e per ridurre al minimo l’intercettazione da parte di bagarini e bot, i biglietti saranno disponibili solo registrandosi su radiohead.com. La registrazione apre venerdì 5 settembre alle 11 e chiude 60 ore dopo, alle 23 di domenica 7 settembre. La vendita dei biglietti inizierà il 12 settembre.

Nelle scorse ore l'indiscrezione di un imminente tour per la band capitanata da Thom Yorke aveva fatto scalpitare i fan su social e su Reddit in particolare, sostenuta dal fatto che in diverse città come Berlino, Londra e Copenhagen, fossero apparse delle cartoline che sembrano annunciare il ritorno live della band dell’Oxfordshire, assente dai palchi dal 2018.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Radiohead radiohead tour 2025 radiohead tour radiohead tour bologna radiohead tour italia
Vedi anche
Caso Grillo jr, slitta la sentenza: la videonews della nostra inviata
News to go
Regionali, chi deve votare e quando
Mostra Venezia, 'A House of Dynamite' e 'Marc by Sofia': il commento delle nostre inviate - Video
News to go
Trasporti, 4-5 settembre primo sciopero del mese
Ucraina, Putin ringrazia Kim per aiuto in guerra - Video
News to go
Scuola, si ricomincia: le date
Venezia 82, 'The Smashing Machine' e 'Portobello': il commento delle nostre inviate - Video
News to go
Maltempo su Genova e provincia. Vento fino a 60 km/h a Trieste
Mostra Venezia, 8 minuti di applausi per Kim Novak Leone d’oro alla carriera
News to go
Lavoro, introvabili operai specializzati
News to go
Al via da oggi lezioni 'semestre aperto' Medicina
Mostra Venezia, 'Sotto le nuvole' e 'Frankenstein': il commento delle nostre inviate - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza