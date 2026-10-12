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Rai, Giulia Presutti spostata alla redazione di 'Mi manda Rai3' dopo rinuncia a conduzione Report

La Direzione Approfondimento Rai ha comunicato la notizia al Cdr

Giulia Presutti - IPA
Giulia Presutti - IPA
12 ottobre 2026 | 13.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La Direzione Approfondimento Rai ha comunicato al Cdr che la giornalista Giulia Presutti, vincitrice della selezione interna per giornalisti, viene spostata alla redazione di 'Mi manda Rai Tre' in vista delle future sfide editoriali dello storico titolo del servizio pubblico". Così la Rai un una nota oggi, lunedì 12 ottobre.

All'inizio di settembre, Presutti aveva maturato la decisione di rinunciare alla conduzione di Report, formalizzando il passo indietro con una mail al direttore degli Approfondimenti Rai Paolo Corsini.

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Giulia Presutti Rai Report Mi manda Rai3
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